Yapı Kredi Genel Müdürlüğü'ne Gökhan Erün getiriliyor (2)

(Yapı Kredi'nin açıklamasıyla güncellendi)

İstanbul, 27 Aralık () - Yapı Kredi Yönetim Kurulu, Mayıs 2009’dan bu yana Yapı Kredi Murahhas Üye ve Genel Müdürü (CEO) olarak görev yapan Faik Açıkalın’ın 29 Aralık 2017 tarihi itibariyle emekli olarak ayrılacağını ve görevini 15 Ocak 2018 tarihi itibariyle Gökhan Erün’ün devralacağını açıkladı.

Gökhan Erün’ün Yapı Kredi CEO’luğuna atanması, ilgili kurumlardan alınacak onayın ardından yürürlüğe girecek. Gökhan Erün görevi devralana kadar Yapı Kredi Murahhas Üye ve Genel Müdür Vekili Niccolò Ubertalli Genel Müdürlüğe vekâlet edecek.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, görev değişimine ilişkin yaptığı açıklamada uzun yıllardır Yapı Kredi’de yürüttüğü başarılı çalışmaları ve liderliği için Faik Açıkalın’a teşekkür ettiğini belirterek şöyle devam etti:

“Yapı Kredi son yıllarda güçlü finansal performansının yanı sıra özellikle dijital alanda yaptığı önemli yatırımlar ve gerçekleştirdiği yenilikçi çalışmalarla ülkemizde dijital bankacılığa yön veren uygulamalar geliştirdi. Faik Bey’e 2009 yılından bu yana bankamıza olan hizmetleri ve katkıları için teşekkür ediyorum. Faik Açıkalın’ın yerine CEO’luk görevine atanan Gökhan Erün’ün de sektörde uzun yıllara dayanan tecrübesi ile bankamızı daha da büyük başarılara taşıyacağına ve ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum.”

Gökhan Erün, İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Bölümünde lisans eğitimini tamamladı ve Yeditepe Üniversitesi’nden İşletme yüksek lisansını aldı.

Garanti Bankası Hazine Müdürlüğü’nde 1994 yılında iş hayatına başladı ve 1999-2004 yılları arasında Ticari Pazarlama Birim Müdürlüğü görevini yürüttü.

2004’te atandığı Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Müdürlüğü görevinden sonra 1 Eylül 2005’te Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Görevine 2 Eylül 2015’ten itibaren Garanti Bankası Genel Müdür Vekili olarak devam eden Erün, aynı zamanda Garanti Bank International N.V.’de Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Garanti Bank Romania SA’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

Yapı Kredi'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yeni genel müdür olarak ise Garanti Bankası Genel Müdür Vekili Gökhan Erün'ün atanması için BDDK'ya başvurulacağı belirtildi. KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"H. Faik Açıkalın'ın Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliği, Murahhas Üyelik ve Genel Müdürlük görevlerinden 29 Aralık 2017 tarihi itibariyle kendi isteği ile emekli olarak ayrılacak olması nedeniyle Bankamızın 27 Aralık 2017 tarihli yönetim kurulu kararı ile;

"Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 15 Ocak 2018 tarihi itibari ile Gökhan Erün'ün toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak ve bu toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363ncü maddesi hükmü doğrultusunda geçici olarak seçilmesine ve Murahhas Üye olarak görevlendirilmesine;

"Aynı tarih itibariyle Gökhan Erün'ün Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürü olarak atanabilmesini teminen BDDK'ya başvurulmasına ve 7 iş günü içinde olumsuz cevap alınmadığı takdirde göreve atanmasına;

"Yeni Genel Müdür göreve başlayıncaya kadar Murahhas Üye ve Genel Müdür Vekili Niccolo' Ubertalli'nin Genel Müdürlüğe vekalet etmesine;

"Gökhan Erün'ün 15 Ocak 2018 tarihi itibari ile Genel Müdür unvanı ile göreve başlaması ile birlikte İcra Kurulu Üyesi ve Başkanı, Kredi Komitesi Asıl Üyesi ve Başkanı olarak atanmasına

karar verilmiştir."

Koç Holding'den KAP'a yapılan açıklamada da, Koç Holding Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanı Açıkalın'ın görevinden ayrılacak olması nedeniyle, Bankacılık ve Sigorta Grubu şirketlerinin bu tarihten itibaren CEO Levent Çakıroğlu'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi.