Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Edirne'de FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
BBP'de referandum kararını verdi; Peki ne diyecek?
Büyük Birlik Partisi de 'Hayır'...
Bahçeli'den Sinan Oğan'a saldırıya çok tartışılacak yorum
Bahçeli: Ülkücü adamı işini yarım...
8 Mart Kadınlar günü kutlaması yolunda facia : 7 ÖLÜ, 35 YARALI
Kadınlar Günü etkinliği yolunda kaza...

Yapı Kredi'den "Bankacı Klavye" ile para gönderilebilecek

İstanbul, 8 Mart () - Yapı Kredi'nin yeni uygulaması "Bankacı Klavye" ile, bankanın mobil şubesine girmeden para gönderilebilecek. Yapı Kredi'den yapılan açıklamada, patent başvurusu geçen yıl yapılan "Bankacı Klavye"...

Yapı Kredi'den "Bankacı Klavye" ile para gönderilebilecek

İstanbul, 8 Mart () - Yapı Kredi'nin yeni uygulaması "Bankacı Klavye" ile, bankanın mobil şubesine girmeden para gönderilebilecek.
Yapı Kredi'den yapılan açıklamada, patent başvurusu geçen yıl yapılan "Bankacı Klavye" uygulaması ile mobil bankacılık uygulamalarına kesintisiz bağlanılabildiği ve farklı bankacılık işlemleri başka hiçbir araç kullanmadan gerçekleştirilebildiği belirtildi.
Yapı Kredi "Bankacı Klavye" ile dijital bankacılıkta en çok kullanılan para transferi özelliğini çok daha hızlı ve kolay gerçekleştirmelerine bir alternatif daha eklediklerini belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımıcısı Yakup Doğan, "devrim niteliğinde" olan uygulama hakkında şu bilgileri verdi:
"Yapı Kredi olarak hedefimiz dijital dünyada insan odaklı uygulamalarla kullanıcılarımıza benzersiz bir bankacılık dünyası sunabilmek. Türkiye’nin dijital bankası olarak müşterilerimize zamandan ve mekandan bağımsız, rahat ve hızlı bir şekilde kullanılabilecek inovasyonlarımıza ‘Bankacı Klavye’yi de ekledik. iOS tabanlı akıllı cihazlara yüklenecek WhatsApp ve benzeri tüm mesajlaşma uygulamaları içerisinde yer alacak ‘Bankacı Klavye’ sayesinde müşterilerimiz Yapı Kredi Mobil’e giriş yapmadan para gönderebilecek. Bu buluşun geri planında ise iki çalışma arkadaşımız var. Yoğun çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ‘Anlık Mesajlaşma Uygulamaları Üzerinden Veri Paylaşma Sistemi ve Yöntemi’ başlıklı bu buluş için geçtiğimiz yıl Türk Patent ve Marka Kurumu’na Yapı Kredi adına patent başvurusunda bulunmuştuk. Çok yakında bu patent süreci de tamamlanacak. Bu fikrin iki Yapı Kredi çalışanı tarafından geliştirilmiş olmasından gurur duyuyoruz. Bizim için inovasyon yeri geldiğinde ihtiyaca cevap verebilecek süreçleri üretebilmek ve uygulamaktır. Bu konuda öncü konumdayız. Sektörün de bizi yakından takip etmesi bizi daha da heyecanlandırıyor. İnsanların hayatlarına dokunarak bankacılığın sınırlarını genişletmeye ve müşterilerimize mükemmel bir bankacılık deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz." (Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.