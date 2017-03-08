Yapı Kredi'den "Bankacı Klavye" ile para gönderilebilecek

İstanbul, 8 Mart () - Yapı Kredi'nin yeni uygulaması "Bankacı Klavye" ile, bankanın mobil şubesine girmeden para gönderilebilecek.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamada, patent başvurusu geçen yıl yapılan "Bankacı Klavye" uygulaması ile mobil bankacılık uygulamalarına kesintisiz bağlanılabildiği ve farklı bankacılık işlemleri başka hiçbir araç kullanmadan gerçekleştirilebildiği belirtildi.

Yapı Kredi "Bankacı Klavye" ile dijital bankacılıkta en çok kullanılan para transferi özelliğini çok daha hızlı ve kolay gerçekleştirmelerine bir alternatif daha eklediklerini belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımıcısı Yakup Doğan, "devrim niteliğinde" olan uygulama hakkında şu bilgileri verdi:

"Yapı Kredi olarak hedefimiz dijital dünyada insan odaklı uygulamalarla kullanıcılarımıza benzersiz bir bankacılık dünyası sunabilmek. Türkiye’nin dijital bankası olarak müşterilerimize zamandan ve mekandan bağımsız, rahat ve hızlı bir şekilde kullanılabilecek inovasyonlarımıza ‘Bankacı Klavye’yi de ekledik. iOS tabanlı akıllı cihazlara yüklenecek WhatsApp ve benzeri tüm mesajlaşma uygulamaları içerisinde yer alacak ‘Bankacı Klavye’ sayesinde müşterilerimiz Yapı Kredi Mobil’e giriş yapmadan para gönderebilecek. Bu buluşun geri planında ise iki çalışma arkadaşımız var. Yoğun çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ‘Anlık Mesajlaşma Uygulamaları Üzerinden Veri Paylaşma Sistemi ve Yöntemi’ başlıklı bu buluş için geçtiğimiz yıl Türk Patent ve Marka Kurumu’na Yapı Kredi adına patent başvurusunda bulunmuştuk. Çok yakında bu patent süreci de tamamlanacak. Bu fikrin iki Yapı Kredi çalışanı tarafından geliştirilmiş olmasından gurur duyuyoruz. Bizim için inovasyon yeri geldiğinde ihtiyaca cevap verebilecek süreçleri üretebilmek ve uygulamaktır. Bu konuda öncü konumdayız. Sektörün de bizi yakından takip etmesi bizi daha da heyecanlandırıyor. İnsanların hayatlarına dokunarak bankacılığın sınırlarını genişletmeye ve müşterilerimize mükemmel bir bankacılık deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz." (Fotoğraflı)