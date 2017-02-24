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Yapı Kredi Bonds&Loans 2017'de 4 ödül birden kazandı

İstanbul, 24 Şubat () - Yapı Kredi’nin finansmanında yer aldığı üç büyük proje, Türkiye’nin finans Oscarları olarak bilinen Bonds&Loans 2017’de 4 ödüle layık görüldü. Türkiye’nin kalkınması için büyük...

Yapı Kredi Bonds&Loans 2017'de 4 ödül birden kazandı

İstanbul, 24 Şubat () - Yapı Kredi’nin finansmanında yer aldığı üç büyük proje, Türkiye’nin finans Oscarları olarak bilinen Bonds&Loans 2017’de 4 ödüle layık görüldü. Türkiye’nin kalkınması için büyük öneme sahip projeleri desteklemeyi bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın, “Türkiye ekonomisine duyduğumuz güvenle 2016 yılında Türkiye’nin geleceğini temsil eden önemli projelere yüksek montanlı finansman sağladık. Yılın tamamında proje finansmanı kredilerimiz yüzde 13 artışla 11.7 milyar dolar’a yükseldi. Proje finansmanı, uzmanlığımızı her sene derinleştirdiğimiz, hem Bankamız hem de ülkemiz için stratejik öneme sahip bir alan. 73 yıllık tecrübemizle finansör ve de danışman olarak yer aldığımız proje finansmanı alanının kilit oyuncularından biri olmaya devam edeceğiz” dedi.
(Fotoğraflı)  

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