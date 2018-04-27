Yapı Kredi 10 yılın en büyük bedelli sermaye ihracını yapacak

İstanbul, 27 Nisan () - Bilançosunu daha da güçlendirmek amacıyla sermaye artırım kararı alan Yapı Kredi, yaklaşık 1.5 milyar dolar ana sermaye artışı ile son 10 yılda Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük bedelli sermaye ihracını yapacak.

Ödenmiş sermayesini pay ihracı yolu ile 4.1 milyar lira artırarak 8.45 milyar liraya çıkartacak olan Yapı Kredi aynı zamanda uluslararası piyasalarda ilave ana sermaye ihracı ile ek borçlanma gerçekleştirecek.

Yasal izinler ve piyasa koşullarına bağlı olarak, yaklaşık 500 milyon dolar olması beklenen bu ihraç ile birlikte Yapı Kredi, toplamda yaklaşık 1.5 milyar dolar ana sermaye artışı gerçekleştirmiş olacak. Bu işlem, son 10 yılda ülkemizde gerçekleştirilen en büyük bedelli sermaye ihracı olacak.

Türkiye’ye daha fazlasını verebilmek adına bulunmaz bir fırsat

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, sermaye artırım kararı hakkında şu değerlendirmede bulundu:

“Yapı Kredi olarak ülkemize, ekonomimize ve topluma çok daha fazla değer kazandırabilmek adına güçlü ve kapsamlı bir 2020 hedefi oluşturduk. Ana hissedarlarımız; Koç Holding ve UniCredit, küresel piyasalarda yaşanan belirsizliğe rağmen, ülkeye ve Yapı Kredi’ye duydukları güvenle çok önemli bir sorumluluk alarak, pay ihracı yoluyla 4.1 milyar lira (yaklaşık 1 milyar dolar) sermaye artırımına karar verdi.

“Yönetim Kurulumuzun onayladığı Sermaye Güçlendirme Planı ile pay ihracının yanı sıra, uluslararası piyasalarda yaklaşık 500 milyon dolarlık ilave ana sermaye ihracı da yapacağız. Böylece, toplamda yaklaşık 1.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşecek ana sermaye artışı, sermaye yeterlilik oranlarının ve bilançomuzun daha da güçlenmesinde rol oynayacak.

“Bu, hem hissedarlarımızın hem de yabancı yatırımcıların ülkemize ve Yapı Kredi’ye olan güveninin de çok önemli bir göstergesi. Bu kaynak, hizmet sunduğumuz tüm segmentlerde müşteri ve ürün portföyümüzün genişletilmesinde, büyütülmesinde ve dijital bankacılık alanında katma değerli ürünler geliştirilmesinde de kullanılacak.”

Erün, bankanın 2020 hedefi ile ilgili olarak ayrıca şu şekilde konuştu:

“Bankacılığa kazandırdıkları ile ‘ilklerin bankası’ olan Yapı Kredi’nin bu sermaye artışı sadece bankanın değil ülkemizin de büyümesine katkı sağlayacak.

“Ana hissedarlarımızdan aldığımız güçlü destek, ülkemize duyduğumuz sonsuz güven ve 74 yıllık deneyimimizle, hedefimiz doğrultusunda bundan sonra da sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.”

Pay ihracı sürecinin, düzenleyici makam onaylarına tabi olarak Haziran 2018'de tamamlanması planlanırken, ilave ana sermaye ihracının zamanlaması, büyüklüğü ve fiyatlandırması, pazar koşullarına ve düzenleyici makam onaylarına bağlı olarak belirlenecek. (Fotoğraflı)