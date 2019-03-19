Yapay zeka ile AVM’lere özel dijital pazarlama dönemi başlıyor

İstanbul, 19 Mart () - Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, “ AVM’ler yeni dijital platform üzerinden şehire, ilçeye hatta mahalleye odaklı hedefleme yaparak potansiyel müşterilerine ulaşabiliyor ve onlara özel kampanyalar düzenleyebiliyorlar” dedi.

Teknoloji hizmet şirketi Digital Exchange, Türkiye ekonomisinde büyümeye devam eden AVM sektörünü potansiyel müşterilerine ulaştıran, yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı ve tamamı Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen dijital platform olan TheADX ile mağazalarıyla birlikte yurt içinde ve yurt dışında yerleşik tüm AVM’lere satış hacimlerini artıran alternatif bir pazarlama mecrası sunuyor.

TheADX’in stratejik ortağı Digital Exchange, gerçek zamanlı bir talep yönlü platform olan DSP (Demand Side Platform) üzerinden, tüm dünyada AVM’leri potansiyel müşterileri ile buluşturuyor. Türkiye’nin alanında ilk ve tek örneği olan TheADX platformu, harita ve mikro hedefleme teknolojisi ile çalışıyor. AVM’ler bu yeni dijital platform üzerinden ile, ilçeye hatta mahalleye odaklı hedefleme yaparak potansiyel müşterilerine özel reklam kampanyaları düzenleyebiliyor.

AVM sektörünün son 15 yılda hızla büyüdüğünü ve bu büyümenin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirten Digital Exchange Kurucu ve CEO’su Emrah Pamuk, “TheADX platformu, AVM’lerin potansiyel müşterilerine hızla ulaşmalarını ve bu yolla onlara rekabette üstün olma avantajı sağlıyor” dedi. (Fotoğraflı)