Yandex Navigasyon şerit yönlendirmesi de yapacak

İstanbul, 23 Şubat () – İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli haritalarını güncelleyen Yandex Navigasyon, uygulamasında 23 binden fazla noktada 39 bine yakın değişiklik yaparken “şerit yönlendirmesi” özelliği de ekledi.

Yandex’ten yapılan açıklamada, Yandex Navigasyon’un kısa süre önce İstanbul haritasında yaptığı büyük güncellemeyi Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli haritaları için de gerçekleştirdiği belirtildi. Yollardaki tüm değişimleri eş zamanlı olarak haritasına yansıtan Yandex haritada toplam 23 bin 115 noktada 38 bin 628 değişiklik yapıldı. Büyük bir bölümü İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli büyükşehirlerini kapsayan güncelleme ile birlikte haritaya 6 bin 959 yeni yol bilgisi eklenirken, 5 bin 119 yol ise kapatıldı. 2 bin 583 noktada hız limiti güncellenirken, 666 yolda değişiklik yapıldı. 501 caddenin ismi değişirken, 256 köprü ve tünel bilgisi haritada yerini aldı.

En doğru şeride yönlendirecek

Yandex Navigasyon yeni eklenen şerit yönlendirmesi özelliğiyle seyir halindeyken rotanız için en doğru şeritte, güvenli bir şekilde ilerlemenize de yardımcı olacak. Bu yeni özellikle birlikte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli’ndeki toplam bin 424 karışık kavşak ve yol için güvenli şerit bilgileri haritaya eklendi. İstanbul'da 695, Ankara'da 390, İzmir'de 108, Antalya'da 85, Bursa'da 109, Kocaeli'nde ise 37 yolda şerit yönlendirmesi bilgisi var. Yandex Navigasyon, kullananlar “şerit yönlendirmesi” özelliğiyle trafikte rotaları için hangi şeridin doğru olduğunu görebiliyor ve çıkışları kaçırmadan güvenli bir sürüş imkânına sahip oluyor. Ayrıca bu özellik sayesinde trafiğin düzenli akışına katkı sağlanıyor.

Park yerleri özelliği Ankara’ya da geldi

Yandex Navigasyon, harita güncellemesiyle birlikte sürücülere varış noktalarına en yakın otoparkları gösteren “park yerleri” özelliğini İstanbul'dan sonra Ankara'da da devreye aldı. Ankara'daki toplam 445 park alanı bilgisi haritaya eklendi. Türkiye'de bir ilk olan bu özellik sayesinde Yandex Navigasyon’da varış noktasına yaklaşırken arayüze eklenen “P” butonuna tıklayan kullanıcılar harita üzerinde açık ya da kapalı otopark seçeneklerini ve otoparkların ücretsiz mi ya da ücretli mi olduğunu görebilecek. Güncelleme kapsamında park yerleri özelliği İstanbul’dan sonra Ankara’da da devreye alındı.

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