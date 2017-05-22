Yandex browser “protect” teknolojisiyle kullanıcılarının virüslere karşı önlem almasını sağlıyor

İstanbul, 22 Mayıs () - Yandex Browser’da bulunan ve birçok güvenlik özelliğini bir araya getiren ücretsiz “Protect” teknolojisi sayesinde dünyada hızla yayılarak pek çok ülkede yüzlerce bilgisayarı etkileyen WannaCry adlı virüse karşı kişisel bilgiler korunabiliyor ve güvenlik önlemi alınabiliyor.

Yandex’in açıklamasına göre Bilişim yoluyla yapılan dolandırıcılıklar farklı yöntemlerle internet kullanıcılarının en büyük korkusu olmaya devam ediyor. İnternet korsanlarına ve siber saldırılara karşı güvenlik önlemi sağlayan uygulamalar arayan kullanıcılara Yandex Browser elini uzatıyor. Son günlerde dünyada büyük yankı uyandıran WannaCry adlı virüs, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 150 ülkede hem şirketlerin sistemlerine hem de bireylerin kişisel bilgisayarlarına siber saldırılarda bulundu. WannaCry virüsünde olduğu gibi e-dolandırıcılığa neden olan saldırılar nedeniyle sadece İstanbul’da bile 20 bin e-dolandırıcılık dosyası olduğu belirtiliyor.

Yandex Browser’ın güvenlik önemleri sunan “Protect” teknolojisi ücretsiz

İnternet kullanıcılarının herhangi ek maliyet yoluna başvurmadan sadece tarayıcılarının kabiliyetleriyle tehlikelere karşı önlem alabilmeleri mümkün. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Yandex, Yandex Browser’da bulunan “Protect” adlı teknoloji sayesinde online alışveriş, dijital ödeme, veri transferi gibi işlemlerde ekstra güvenlik önlemleri almanıza yardımcı oluyor. Yandex Browser, gelişmiş “Protect” teknolojisini birçok servisinde olduğu gibi ücretsiz olarak sunuyor.

Yandex Browser Protect kullanıcıları nasıl koruma önlemi alıyor?

Yandex Browser’da bulunan Protect teknolojisinin e-dolandırıcılığa karşı pek çok özelliği bulunuyor. “Korumalı çalışma modu”, banka veya ödeme sistemi sitelerindeki işlemlerde güvenlik denetimini arttırıyor. “Güvenli WiFi bağlantısı”, halka açık WiFi ağlarından aktarılan bilgileri koruyor. “Şifre koruması”, kullanıcıların üzerinde şifre girdiği sitelerin gerçek bir site olup olmadığını kontrol ediyor. Bunun yanı sıra Yandex Browser, indirilmek istenen dosyada tehlike algıladığında Protect teknolojisi dosyayı karantinaya alıyor ve şüpheli dosya hiçbir programda açılmıyor. “Banka kartı koruması”, şüpheli web sitelerinde banka kartıyla ödeme yapmak için harekete geçen kullanıcıyı uyarıyor. Ziyaret edilen sitenin kötü amaçlı bir kod barındırması olasılığında ise özel bir güvenlik duvarı etkinleşiyor. İnterneti sürekli tarayarak indeksleyen Yandex, her gün zararlı kod içermesi ihtimaline karşı milyonlarca web sayfasını denetliyor.

