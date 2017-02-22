Yalvaç'ta fayton üretip yurt dışına satıyor

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), () - ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde 45 yaşındaki Zafer Erdal, kendi faytonunu yaptıktan sonra gelen siparişler üzerine fayton üretimine başladı. Eş- dostun işyeri ve evinin yanındaki boş arazide fayton üreten Erdal, yurt dışına ürün gönderir hale geldi.

Yalvaç'ta oturan ve asıl mesleği elektrik tesisatçılığı olan 2 çocuk, 1 torun sahibi Zafer Erdal, 5 yıl önce turistik amaçlı faytonculuk yapmaya karar verdi. İnternetten araştırdığı fayton fiyatlarını pahalı bulan Erdal, kendi faytonunu yapmak için harekete geçti. Evinin yanındaki boş arazide temin ettiği malzemelerle faytonu üreten Erdal, bu işi yaptığını duyanların siparişleri üzerine fayton üretimine yöneldi. Faytonun demir aksamlarını sanayideki eş- dostun işyerinde, boyama ve montaj işlerini ise evin yanındaki boş arazide yapan Zafer Erdal, işi büyütüp yurtdışına da üretim yapmaya başladı.

HER ŞEYİ KENDİ YAPIYOR

Faytonda demir ve ahşap aksamlar bulunduğunu anlatan Zafer Erdal, malzemeyi temin ettikten sonra arabanın tüm aksamlarını sanayideki eş-dostun işyerinde düzenlediğini aktardı. Bir faytonun yaklaşık 6-7 bin liraya mal olduğunu anlatan Erdal, "Bütün aksamlar kendi imalatımdır. Öyle hazır bir malzemesi var da alıp monte ediyor değilim. Tekerleğinden tutun da atların koşulduğu araba oklarına, müşterinin oturacağı koltuklara varıncaya kadar ellerimle yapıyorum. Bir fayton imalatı 10- 15 günde tamamlanıyor" dedi.

'SİPARİŞ YAĞIYOR'

Faytonların nostaljik ulaşım aracı olduğunu kaydeden Zafer Erdal, "Bir zamanların en lüks ulaşım araçlarından biri olan bu faytonlar bugünlerde genellikle turistik bölgelerde kullanılırken düğün ve festival organizasyonu düzenleyen şirketler tarafından tercih ediliyor. Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor. Bu talepleri karşılayabilmek için canla başla çalışıyorum" diye konuştu.

AFRİKA'YA GÖNDERİLECEK

Bugüne kadar 20 fayton imal eden Zafer Erdal, son aldığı siparişlerle Afrika'ya 2 fayton göndereceğini söyledi. Siparişi veren firmanın ürünleri beğenmesi durumunda 20 sipariş daha alacağını anlatan Erdal, kendi ürettiği faytonlarla ülkeye döviz girdisi sağlamaktan büyük mutluluk duyduğunu vurguladı. Erdal, işi öğretecek çırak bulamadığı için tek başına çalıştığını da kaydetti.

Yalvaç'ta faytonculuğu sektör haline getirme hayali kurduğunu vurgulayan Erdal, yaptığı faytonlarla ilçede düzenlenen festivallerde sahne alan ünlü sanatçıları gezdirdiğini de belirtti.

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