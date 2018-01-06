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Yalova'da Danimarkalı firma için inşa edilen gemi denize indirildi

YALOVA'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede Danimarka için inşa edilen açık deniz destek gemisi, törenle denize indirildi. Altınova Tersaneler Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tersane tarafından Danimarka firması için inşa edilen 'Esvagt...

Yalova'da Danimarkalı firma için inşa edilen gemi denize indirildi
YALOVA'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede Danimarka için inşa edilen açık deniz destek gemisi, törenle denize indirildi.
Altınova Tersaneler Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tersane tarafından Danimarka firması için inşa edilen 'Esvagt Innovator' isimli açık deniz destek gemisi, düzenlenen törenle denize indirildi. Geminin denize iniş kurdelesini tersanenin Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gülcek ile gemi sahibi Danimarkalı firma adına Proje Müdürü Henrik Ovesen birlikte kesti. Törende Danimarkalı firmanın üst düzey yöneticileri de hazır bulundu. Törende yapılan açıklamada, 81 metre boyunda ve 17 metre genişliğindeki geminin Danimarkalı firma için yapılan 2'nci gemi olduğu, ayrıca denize indirilen gemi ile birlikte tersanede üretilen 52'nci geminin denizle buluştuğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, geminin denizde sürecek işlemlerden sonra Danimarka'ya yola çıkacağı bildirildi.

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