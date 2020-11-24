Yalıtım malzemeleri ihracatının şampiyonu bu yıl da İzocam oldu

İzocam 2019 yılında gerçekleştirdiği yalıtım malzemesi ihracatı ile, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından verilen “2019 yılı Başarılı İhracatçılar Ödülleri” kapsamında;“En Çok Yalıtım Malzemesi İhracatı Yapan Firma” kategorisinde bu yıl da 1.’lik ödülünün sahibi oldu!

Türkiye’de yalıtım sektörünün öncüsü İzocam, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (ISIB) tarafından verilen ve iklimlendirme sektörünün ihracat alanındaki Oscar’ı olarak görülen Başarılı İhracatçılar Ödülleri kapsamında; 2019 yılında ihracat alanında gösterdiği performansla “En Çok İzolasyon Malzemesi İhracatı Yapan Firma” kategorisinde 1’lik ödülünün sahibi oldu. Geçtiğimiz seneler de aynı kategoride birçok kez 1.’lik ödülünün sahibi olan İzocam, 2019 yılında gösterdiği ihracat performansı ile bu yıl da bayrağı taşımaya devam etti.

2019 yılı “En Çok Yalıtım Malzemesi İhracatı Yapan Firma” kategorisinde alınan 1.’lik ödülü ile ilgili İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, İzocam’ın sadece Türkiye’de değil, Ortadoğu ve Balkanlarda da yalıtım sektörünün öncü firmaları arasında yer aldığını belirterek şunları söyledi; “Geçen yıl olduğu gibi 2019 yılında da Başarılı İhracatçılar ödüllerinde ‘En Çok İzolasyon Malzemesi İhracatı Yapan Firma’ olarak ödül almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 2019 yılında ciromuzun %20’den fazlasını ihracat faaliyetlerimiz oluşturdu.”

İzocam’ın ağırlıklı olarak bina ve sanayide kullanılan yalıtım ürünlerinin yanında ısıtma, soğutma ve iklimlendirme pazarına yönelik ürünlerin ihracatını yaptıklarını da kaydeden Savcı, “Türkiye’de olduğu gibi ihracat pazarlarımızda da yalıtım sektörü açısından büyük bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede ihracat yaptığımız pazarlardaki 20 yerleşik bayimiz ve 200 alt bayimiz ile hem ihracat faaliyetlerine devam ediyoruz hem de ihracat açısından coğrafi yayılımı sürdürerek bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeye odaklanıyoruz. 2020’de iki yeni ülke eklediğimiz bayi portföyümüzü, genişletecek çalışmalara devam ediyoruz. Mevcutta yer aldığımız ülke pazarlarındaki bayi ağımızı büyütürken, potansiyel olarak gördüğümüz pazarlarda da yeni bayilikler veriyoruz” dedi.

Bugüne kadar 100’ü aşkın ülkede çözüm sunmuş İzocam’ın ihracat yaptığı bölgelerin başında Türki Cumhuriyetler, Afrika, Balkanlar, Asya ve Ortadoğu geliyor. İzocam bina ve sanayide kullanılan yalıtım ürünlerinin yanında, iklimlendirme (ısıtma, soğutma ve iklimlendirme) sektörüne yönelik ürünlerin de ihracatını yapıyor. İhracatı 600.000 m³’ü aşan İzocam, Orta Doğu İklimlendirme sektörünün en önemli üreticisi konumundadır.