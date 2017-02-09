Yabancıların hisse ve tahvil portföyü 518.5 milyon dolar arttı

İstanbul, 9 Şubat () - Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü geçen hafta toplam 518.5 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası verilerine göre, aynı dönemde yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 169.7 milyon dolar, hisse portföyü de net 348.8 milyon dolar arttı.

Böylece, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 23.96 milyar dolardan 24.98 milyar dolara, hisse senedi stoku da 35.78 milyar dolardan 38.77 milyar dolara yükseldi.