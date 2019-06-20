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Yabancıların hisse portföyü azaldı, DİBS portföyü arttı

İstanbul, 20 Haziran () - Yurt dışında yerleşik kişilerin 14 Haziran ile biten haftada, hisse senedi portföyü azalırken, devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü arttı. Merkez Bankası'nın haftalık menkul kıymet istatistikleri verilerine...

Yabancıların hisse portföyü azaldı, DİBS portföyü arttı

İstanbul, 20 Haziran () - Yurt dışında yerleşik kişilerin 14 Haziran ile biten haftada, hisse senedi portföyü azalırken, devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü arttı.
Merkez Bankası'nın haftalık menkul kıymet istatistikleri verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Haziran haftasında 43.2 milyon dolarlık hisse senedi, 79.3 milyon dolarlık DİBS aldı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki bir önceki hafta 27 milyar 306.9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 27 milyar 51.1 milyon dolara geriledi.
Aynı haftada yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku ise, 13 milyar 97.7 milyon dolardan 13 milyar 635.4 milyon dolara yükseldi.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin şirket borçlanma senetleri stokları ise 2.2 milyon dolarlık satışla 477 milyon dolardan 474.8 milyon dolara düştü. (Tablo, Grafik)
 

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