Yabancıların hisse-DİBS portföyü 311 milyon dolar azaldı

İstanbul, 14 Şubat () - Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi (DİBS) podtföyü, 4-8 Şubat haftasında toplam 311.3 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS portföyü, piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 8 Şubat haftasında 205.7 milyon dolar azaldı.

Aynı haftada, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü de, dört haftalık ardışık artışın ardından 105.6 milyon dolar düştü.