Yabancılara konut satışları 2016'da yüzde 20.3 azaldı

İstanbul, 24 Ocak () - Türkiye genelinde 1.34 milyon konutun satıldığı 2016 yılında yabancılara satışlar yüzde 20.3 azaldı. Geçen yıl satılan her üç konuttan ikisini erkekler, birini kadınlar satın aldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, konut satışları 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4.0 artış gösterdi. Türkiye genelinde satılan konutların 449 bin 508 tanesi "ipotekli" olarak adlandırılan banka kredili olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde 2016 yılında yabancılara satılan konut sayısı yüzde 20.3 azalarak 18 bin 189 adete geriledi. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2016 yılında ilk sırayı 5 bin 811 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 4 bin 352 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı 1,318 konut satışı ile Bursa ve 871 konut satışı ile Aydın izledi. Irak vatandaşları 2016 yılında Türkiye'den 3 bin 36 ile en çok konut satın alanlar oldu. Irak'ı 1,886 konut ile Suudi Arabistan, 1,744 konut ile Kuveyt, 1,224 konut ile Rusya Federasyonu ve 1,205 konut ile Afganistan izledi. Türkiye genelinde 2016 yılında, erkekler yüzde 59.7 pay ile 801 bin 48, kadınlar yüzde 29.2 pay ile 391 bin 334 konut sahibi olurken, yüzde 2.2 pay ile 29 bin 88 konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı. Konut satışları Aralık ayında değişmedi Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yalnızca yüzde 0.1 artarak 142 bin 713 oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.8 artış göstererek 49 bin 76'ya çıktı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 34.4 olarak gerçekleşti. Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.5 azalarak 93 bin 637'ye düştü. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.0 azalarak 71 bin 792'ye geriledi ve toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 50.3 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 artarak 70 bin 921'e çıktı. (Grafik)