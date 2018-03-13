Yabancılar Türkiye'den 4.6 milyar dolarlık konut satın aldı

İSTANBUL, ()-2017 yılında yabancıların Türkiye’den aldığı konut sayısı 22 bin 234 olurken, söz konusu dönem için 4,6 milyar dolar ödeme yapıldı.

Medya takip kurumu Ajans Press, yabancılara yapılan konut satış istatistiklerini ve medya başlıklarını inceledi. Ajans Press’in Sektördeki Güncel Gelişmeler raporundan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2017 yılında yabancıların Türkiye’den aldığı konut sayısı 22 bin 234 olurken, söz konusu dönem için 4,6 milyar dolar ödeme yapıldığı belirlendi. Böylelikle 2016 yılında 18 bin 189 olan konut satışının geçen yıl yüzde 22 artış gösterdiği tespit edildi.

YABANCILARIN GÖZDESİ İSTANBUL

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, geçtiğimiz yıl konut satışlarında yaşanan hareketliliği medyada da yer aldığı belirlendi. Geçtiğimiz yıl gayrimenkul ve yatırım başlığı altında 63 bin 923 haber yansıması tespit edilirken, konut satışlarıyla ilgili olarak 13 bin 322 haber başlığı saptandı. Yabancıların geçen yıl aldığı 22 bin 234 konutun 8 bin 182’si İstanbul’da gerçekleşirken, en çok konutun burada satıldığı görüldü.

İSTANBUL'U ANTALYA TAKİP ETTİ

Bunun yanı sıra, diğer tercih edilen şehirlerin başında 4 bin 707 konutla Antalya, bin 474 konutla Bursa, bin 79 konutla Yalova,978 konutla Trabzon, 826 konutla Aydın, 817 konutla Ankara, 770 konutla Sakarya, 634 konutla Muğla, 600 konutla Mersin geldi. Türkiye geneli en çok konut alan yabancıların başında ise 3 bin 805 konut satın alımıyla Iraklılar geldi. Iraklıları, 3 bin 345 ile Suudi Arabistanlılar, bin 691 ile Kuveytliler, bin 331 ile Ruslar, bin 78 ile Afganlar izledi. Buna ek olarak, Azerbaycanlıların 942 konut, İngilizlerin 794 konut, Almanların 772 konut, İranlıların 792 konut, Mısırlıların 587 konut aldığı tespit edildi.

(İSTANBUL-)