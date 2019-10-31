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Yabancı ziyaretçi girişleri 9 ayda yüzde 14.5 yükseldi
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler Ocak-Eylül döneminde yüzde 14.5 artışla 36.4 milyon kişiye çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, yabancı ziyaretçi sayısı Eylül ayında ise, geçen yılın aynı ayına göre...
EKONOMİ 31.10.2019, 13:23
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler Ocak-Eylül döneminde yüzde 14.5 artışla 36.4 milyon kişiye çıktı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, yabancı ziyaretçi sayısı Eylül ayında ise, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.23 artışla 5.43 milyon kişiye yükseldi.
Türkiye'ye Ocak-Eylül döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, 5.9 milyon kişi ile Rusya birinci, 4.0 milyon kişi ile Almanya ikinci, 2.2 milyon kişi ile İngiltere üçüncü oldu. İngiltere'yi 2.0 milyon kişi ile Bulgaristan ve 1.6 milyon kişi ile İran izledi. (Tablo)
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, yabancı ziyaretçi sayısı Eylül ayında ise, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.23 artışla 5.43 milyon kişiye yükseldi.
Türkiye'ye Ocak-Eylül döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, 5.9 milyon kişi ile Rusya birinci, 4.0 milyon kişi ile Almanya ikinci, 2.2 milyon kişi ile İngiltere üçüncü oldu. İngiltere'yi 2.0 milyon kişi ile Bulgaristan ve 1.6 milyon kişi ile İran izledi. (Tablo)
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