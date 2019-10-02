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Yabancı yatırımlara devlet yardımını bakan imzalayabilecek
Proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin karar kapsamında 5 milyar lira sabit yatırım tutarlı yabancı yatırımlar için yatırım proje sözleşmesini Sanayi ve Teknoloji Bakanı imzalayabilecek. Yatırımlara proje bazlı devlet yardımı...
EKONOMİ 02.10.2019, 08:46
Proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin karar kapsamında 5 milyar lira sabit yatırım tutarlı yabancı yatırımlar için yatırım proje sözleşmesini Sanayi ve Teknoloji Bakanı imzalayabilecek.
Yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararda değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kararla, söz konusu karara eklenen ek madde uyarınca, 5 milyar lira sabit yatırım tutarında ve tamamı yeni yatırım niteliğinde yatırım projelerine ilişkin olarak, yabancı yatırımlar kanununda tanımlanan yabancı yatırımcılar ile özel hukuka tabi yatırım projesi imzalamaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı yetkili olacak.
Yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararda değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kararla, söz konusu karara eklenen ek madde uyarınca, 5 milyar lira sabit yatırım tutarında ve tamamı yeni yatırım niteliğinde yatırım projelerine ilişkin olarak, yabancı yatırımlar kanununda tanımlanan yabancı yatırımcılar ile özel hukuka tabi yatırım projesi imzalamaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı yetkili olacak.
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