Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı
CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı
Can Topsakal istifa etti
Can Topsakal istifa etti
Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu
Jüri, Hakan Atilla'yı beş ithamdan...
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon

Yabancı yatırımcının hisse ve tahvil portföyü 232.5 milyon dolar arttı

İstanbul, 5 Ocak () - Yabancı yatırımcıların devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi potföyü geçen yılın son işlem haftasında toplam 232.5 milyon dolar arttı. Merkez Bankası'nın verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin...

Yabancı yatırımcının hisse ve tahvil portföyü 232.5 milyon dolar arttı

İstanbul, 5 Ocak () - Yabancı yatırımcıların devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi potföyü geçen yılın son işlem haftasında toplam 232.5 milyon dolar arttı.
Merkez Bankası'nın verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS portföyü geçen hafta bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 110.7 milyon dolar, hisse portföyü de net 121.8 milyon dolar arttı.
Aynı dönemde yyurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 30.51 milyar dolardan 30.96 milyar dolara, hisse senedi stoku da 50.21 milyar dolardan 51.98 milyar dolara yükseldi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort istanbul escort bayan escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul escort bayan