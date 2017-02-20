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Yabancı yatırımcının hisse senedi ve tahvil portföyü azaldı

İstanbul, 20 Şubat () - Piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, 2016 yılında, yurt dışında yerleşiklerin Türkiye piyasalarındaki hisse senedi ve devlet tahvili portföyleri azaldı. Merkez Bankası'nın Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP)...

Yabancı yatırımcının hisse senedi ve tahvil portföyü azaldı

İstanbul, 20 Şubat () - Piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, 2016 yılında, yurt dışında yerleşiklerin Türkiye piyasalarındaki hisse senedi ve devlet tahvili portföyleri azaldı.
Merkez Bankası'nın Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP açığı, 2015 yıl sonundaki 378.1 milyar dolardan, 2016 sonunda 356.1 milyar dolara geriledi.
Bu gerilemede, yabancı yatırımcının Türkiye'deki hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi (DİBS) stoklarının azalmasının da etkisi oldu.
Merkez Bankası verilerine göre, 2016 sonu itibarıyla, portföy yatırımları 2015 yıl sonuna göre 3.4 milyar dolar azaldı.
Bu dönemde yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2015 yıl sonuna göre yüzde 11.7 azalışla 35.5 milyar dolara, DİBS stoku da yüzde 15.9 azalışla 26.7 milyar dolara geriledi. Buna karşılık, Hazine’nin, yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonraki tahvil stoku ise yüzde 10 artışla 38.6 milyar dolara çıktı.
Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2015 yıl sonuna göre 2.7 milyar dolar arttı. Diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2015 yıl sonuna göre yüzde 38.4 azalışla 0.8 milyar dolara indi.
Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki döviz mevduatı da, 2015 yıl sonuna göre yüzde 5.4 azalışla 30.5 milyar dolara gerilerken, TL mevduatı yüzde 26.6 artışla 12.2 milyar dolara çıktı.

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