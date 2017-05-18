Yabancı yatırımcıların hisse ve tahvil portföyü yükseldi

İstanbul, 18 Mayıs () - Yabancı yatırımcıların Türkiye'deki hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi portföyleri geçen hafta toplam 486.4 milyon dolar yükseldi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi portföyü 12 Mayıs ile biten haftada bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 263 milyon dolar arttı.

Böylece, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi stoku aynı hafta itibarıyla 28.65 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise aynı dönemde net 223.4 milyon dolar arttı ve hisse senedi stoku da 43.9 milyar dolardan 44.56 milyar dolara yükseldi.