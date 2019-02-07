Yabancı yatırımcıların DİBS ve hisse portföyü 376 milyon dolar arttı

İstanbul, 7 Şubat () - Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü, 1 Şubat haftasında toplam 376 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, aynı haftada yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS portföyü, piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 105.9 milyon dolar, hisse portföyü de 270.1 milyon dolar yükseldi.

