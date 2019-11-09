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Yabancı yatırımcı Türkiye pazarını franchise ile yokluyor

Alışveriş merkezi yatırımlarında özellikle Arap ve Çinli yatırımcıların Türkiye’yi odak noktasına aldığını söyleyen ECE Türkiye CEO’su Stefan Zeiselmaier, “Yabancı perakendeciler şu anda Türkiye’ye franchising sistemi ile giriyorlar....

EKONOMİ 09.11.2019, 12:20
Yabancı yatırımcı Türkiye pazarını franchise ile yokluyor
Alışveriş merkezi yatırımlarında özellikle Arap ve Çinli yatırımcıların Türkiye’yi odak noktasına aldığını söyleyen ECE Türkiye CEO’su Stefan Zeiselmaier, “Yabancı perakendeciler şu anda Türkiye’ye franchising sistemi ile giriyorlar. Bu şekilde önce pazarı kontrol ediyorlar” dedi.

1995 yılında toplam alışveriş merkezi (AVM) sayısı 12 iken 2018 sonunda 431’e yükseldi. İnşaatı devam eden projelerin de tamamlanmasıyla bu sayı 2021 sonunda 469’a yükselecek. Yaklaşık 300 bin kişinin çalıştığı AVM’lere yerli ve yabancı sermaye tarafından yapılan yatırım ise yaklaşık 50 milyar dolar civarında. Geçen sene toplam ziyaret sayısı 2,3 milyara ulaşırken toplam ciro ise 130 milyar lira oldu. Bu yıl sonunda ziyaret sayısı 2,4 milyara, toplam cironun da 160 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

“Alışveriş Merkezleri: Yeni Ufuklar” Semineri, Altınbaş Üniversitesi ve ECE Türkiye’nin ev sahipliğinde Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi’nde gerçekleşti. Seminerde, ticari gayrimenkul sektöründe yaşanan değişim süreci, gayrimenkulün geleceği, perakendecilikte yeni dönem, dijitalleşmenin etkileri ile yatırım finansmanı konuları sektörün önde gelen isimleri ve akademisyenler tarafından masaya yatırıldı.

KONUMLANDIRMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Alışveriş merkezlerinin eğlence, hatta bunun da ötesinde bir yaşam merkezi haline dönüştüğünü kaydeden Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Ercan Gegez, “Alışveriş merkezlerinin konumlandırılması çok önemli. Alışveriş merkezlerinin kendisini tüketicinin zihninde nasıl ve nereye konumlandıracağı kararı ön plana çıkıyor. Burada da Alışveriş merkezlerinin sadece tüketiciye para harcatacak yerler gibi konumlandırmayıp, işin sosyal ve yaşamsal tarafına uygun bir strateji benimsemeleri gerekiyor. AVM’lerin tüketicilere sadece para harcatan yerler değil, onların hayatına dokunan merkezler olarak konumlandırılması gerekiyor” dedi.

“AVM’LER TÜKETİCİYİ DİKKATE ALMALI”

AVM’lerle ilgili en fazla yaşanan sorunun sayılarının fazlalığı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ercan Gegez, “Geçmiş yıllarda yapılan bir doktora çalışmasında yan yana bulunan iki alışveriş merkezinin birbirinin rakibi olmadığını, tamamen farklı müşteti kitlelerine hitap edebildiğini, olayısıyla fiziksel mesafenin çok önemli olmadığını ortaya koyduk. Bu da konumlandırma farkını ortaya çıkartıyor. Bu yüzden başarılı olmak ve hayatını devam ettirmek isteyen AVM’lerin tüketiciyi dikkate alması gerekli” ifadelerini kullandı.

ARAP VE ASYALI YATIRIMCILAR AVM’LERE TALİP

Türkiye ile ilgili iştahı artan yabancı yatırımcı gözünü bitmiş AVM'lere dikti. Arap ve Asyalı yatırımcılar bitmiş alışveriş merkezlerini almak için görüşmeleri hızlandırdı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan ECE Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Stefan Zeiselmaier, “Yabancı yatırımcılar şu anda Türkiye’ye karşı biraz daha temkinli davranıyorlar. Ama hala burada olan birçok yabancı yatırımcı var. Özellikle Arap ve Çinli yatırımcılar Türkiye’yi odak noktasına almış durumdalar” şeklinde konuştu.

350 YABANCI MARKA MEVCUT

UFRAD verilerine göre şu an Türkiye pazarında 350 yabancı marka faaliyet gösteriyor. “Mevcut alışveriş merkezlerinde Türkiye’de olan birçok yabancı perakendeci mevcut. Onlar da mağaza açmaya devam ediyorlar. Aynı zamanda diğer yabancı perakendeciler de şu anda Türkiye’ye franchising sistemi ile giriyorlar” diyen Stefan Zeiselmaier, “Bu şekilde önce pazarı kontrol ediyorlar. Şu anki ekonomik durumda da yabancı perakendeci için bu şekilde ilerlemek daha doğru” açıklamasını yaptı.

AVM’LER TESLİM ALMA NOKTASI OLACAK

Dijital alışveriş platformlarının mevcut alışveriş merkezlerinin geleceğini nasıl etkileyeceğini değerlendiren Zeiselmaier, “Online alışveriş alışveriş merkezlerini etkiliyor fakat bunların paralel bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Birçok mağazası olan markaların online satışı mevcut. İleride mevcut bir bina olan AVM’ler teslim alma noktası olacaktır. AVM’ler çok kolay erişilebilir noktalarda olduğu için yaşamaya devam edecektir” yorumunda bulundu.

Zeiselmaier sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Biz 20 yıla yakındır Türkiye’deyiz ve Türkiye’ye olan güvenimiz de devam etmekte. Şu anda ekonomi olarak zor bir zamandan geçiyoruz ama bu durum düzelecektir. 2 ya da 3 yıl içerisinde pazar tekrardan eski haline dönecektir. Şu an biraz temkinli davranan yatırımcılar da tekrardan yatırım yapmaya başlayacaktır.”

 

 

 

 

 

 

 

 

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