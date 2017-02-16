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Yabancı yatırımcı tahvil sattı, hisse senedi aldı

İstanbul, 16 Şubat () - Yabancı yatırımcıların mülkiyetindeki, tahvil-bono gibi devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü geçen hafta, bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 261.7...

Yabancı yatırımcı tahvil sattı, hisse senedi aldı

İstanbul, 16 Şubat () - Yabancı yatırımcıların mülkiyetindeki, tahvil-bono gibi devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü geçen hafta, bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 261.7 milyon dolar azaldı.
Merkez Bankası'nın verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise aynı dönemde net 121.3 milyon dolar arttı. 
Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 10 Şubat haftası itibarıyla 24.98 milyar dolar oldu.
Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku ise aynı dönemde 38.77 milyar dolardan 39.48 milyar dolara yükseldi.  

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