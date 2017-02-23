Yabancı yatırımcı hisse senedi sattı, tahvil aldı

İstanbul, 23 Şubat () - Yabancı yatırımcıların mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü 17 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 166.2 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise aynı dönemde net 49.9 milyon dolar azaldı.

Böylece, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 17 Şubat haftası itibarıyla, bir önceki haftadaki 24.98 milyar dolardan 25.26 milyara dolara çıktı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku ise 17 Şubat haftası itibarıyla 39.48 milyar dolardan 39.82 milyar dolara yükseldi.