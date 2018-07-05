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Yabancı yatırımcı geçen hafta hisse sattı, tahvil aldı

İstanbul, 5 Temmuz () - Türkiye dışında yerleşik yatırımcılar 29 Haziran ile biten haftada hisse senedinde net satıcı, devlet iç borçlanma senedinde de (DİBS) net alıcı oldular. Merkez Bankası'nın verilerine göre, yurtdışında yerleşik...

Yabancı yatırımcı geçen hafta hisse sattı, tahvil aldı

İstanbul, 5 Temmuz () - Türkiye dışında yerleşik yatırımcılar 29 Haziran ile biten haftada hisse senedinde net satıcı, devlet iç borçlanma senedinde de (DİBS) net alıcı oldular.
Merkez Bankası'nın verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü geçen hafta, bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 83.2 milyon dolar arttı.
Buna karşılık, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü aynı dönemde net 179.8 milyon dolar azaldı.
Böylece, bu dönemde yabancı yatırımcının hisse senedi stoku 36.12 milyar dolar olurken, DİBS stoku 22.4 milyar dolara çıktı.

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