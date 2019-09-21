Yabancı para fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gidildi
Gökhan Artan / İstanbul, 20 Eylül ()-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal istikrarı desteklemek amacıyla, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına...
Gökhan Artan / İstanbul, 20 Eylül ()-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal istikrarı desteklemek amacıyla, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verildiğini duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle; “Finansal istikrarı desteklemek amacıyla, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verilmiştir. Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 2,1 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir. Söz konusu değişiklikler, tesisi 4 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olan 20 Eylül 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur”
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