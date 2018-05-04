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Xinhua: Çin ve ABD bazı konularda anlaşmaya vardı, müzakere mekanizması kurulacak

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Mayıs () – ABD ve Çin’den üst düzey hükümet yetkilileri Çin’in başkenti Pekin’de iki gündür süren ticaret müzakerelerinde bazı ekonomik ve ticari konularda anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre, ihtilaflı konuların...

Xinhua: Çin ve ABD bazı konularda anlaşmaya vardı, müzakere mekanizması kurulacak

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Mayıs () – ABD ve Çin’den üst düzey hükümet yetkilileri Çin’in başkenti Pekin’de iki gündür süren ticaret müzakerelerinde bazı ekonomik ve ticari konularda anlaşmaya vardı.
Anlaşmaya göre, ihtilaflı konuların görüşülmesi için bir mekanizma kurulmasına da karar verildi.
Çin’in devlete ait haber ajansı Xinhua, iki ülke arasında bazı ekonomik ve ticari konularda anlaşmaya varıldığını; ancak, hala bazı konularda ciddi görüş ayrılıkları olduğunu ve yakın iletişimde kalınması için bir işleyiş mekanizması kurulması konusunda da uzlaşıldığını duyurdu.
Haberde şu ifadeler yer aldı:
“İki taraf da sağlam ve istikrarlı bir Çin-ABD ticaret ilişkisinin iki ekonomi için de hayati önem taşıdığı konusunda anlaştı ve ilgili ihtilafların çözümünün diyalog ve müzakere yöntemiyle çözmek istediklerini söyledi.
“Taraflar, ABD’nin Çin’e olan ihracatındaki artışın, ikili hizmet ticareti, iki yönlü yatırım, fikri mülkiyet haklarının korunması ve ek gümrük vergileri konularının da aralarında olduğu birçok alanda fikir alış verişi yaptı ve bazı alanlarda uzlaşıya vardı.
Müzakere mekanizması kurulacak
“Yakın iletişimde olunması konusunda anlaşıldı ve konuların görüşülmesine ilişkin bir işleyiş mekanizmasının kurulmasına karar verildi.”

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