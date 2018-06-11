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Xiaomi, halka arz öncesi 1 milyar dolar ilk çeyrek zararı açıkladı

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Haziran () – Çinli akılı telefon üreticisi Xiaomi, şirketin değerini 100 milyar dolara yükseltmesi beklenen halka arz öncesinde, ilk çeyrekte 1 milyar dolar zarar açıkladı. Xiaomi’nin 10 milyar dolar sermaye...

Xiaomi, halka arz öncesi 1 milyar dolar ilk çeyrek zararı açıkladı

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Haziran () – Çinli akılı telefon üreticisi Xiaomi, şirketin değerini 100 milyar dolara yükseltmesi beklenen halka arz öncesinde, ilk çeyrekte 1 milyar dolar zarar açıkladı.

Xiaomi’nin 10 milyar dolar sermaye toplaması beklenen halka arzının, Alibaba’nın 2014 yılında New York borsasında gerçekleştirdiği halka arzın ardından en büyük halka arzlardan biri olması bekleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Xiaomi ilk çeyrekte 7 milyar yuan (1.09 milyar dolar) net zarar yazdı. Xiaomi 2017’nin tamamında ise 43.89 milyar yuan (6.85 milyar dolar) net zarar yazmıştı. Şirketin 2017 kazancı ise bir yıl öcnesine göre yüzde 67 artışla 18 milyar dolara ulaşmıştı.

2010 yılında akıllı telefon satarak faliyetlerine başlayan Xiaomi, rakiplerine göre daha rekabetçi fiyatlarla kaliteli aygıt satışları gerçekleştirerek küresel pazarda dördüncü büyük akıllı telefon üreticisi haline geldi. Çin’de en büyük akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi 2016’da rekabet koşullarıyla zorlandıktan sonra akıllı televizyon ve Amazon’un Echo’su gibi akıllı hoperlör satışlarıyla tekrar büyümeye devam etti.

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