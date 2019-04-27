Xi: Trump'ın ticaret savaşındaki tüm talepleri kabul edilecek

Istanbul, 27 Nisan () - Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ticaret savaşında öne sürdüğü tüm taleplerini kabul edeceklerini ve yuan değerinin "mantıklı, dengeli düzeyde" tutulacağını vurguladı.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Pekin’de düzenlenen, Çin'in Yeni İpek Yolu projesi olarak da bilinen Kuşak ve Yol Girişimi'nin ikinci uluslararası forumunda konuşan Xi, Trump'ın ticaretle ilgili taleplerini kabul ettiğinin altını çizdi.

Çin'deki kamu sübvansiyonlarının azaltılacağını da ifade eden Xi, buna bağlı olarak, fikri mülkiyet haklarını koruma, yabancı yatırımcıların daha fazla sektöre girmesine izin verme ve yuanın değerinin belirlenmesinde piyasanın daha etkili olacağını belirtti.

"Uluslararası anlaşmalar için bağlayıcı bir uygulama sistemi kuracağız" diyen Xi, gerek belgelendirme, gerekse piyasa düzenlemeleri konularında standardizasyonun sağlanacağını, adil rekabeti engelleyip piyasayı bozan yersiz kurallar, sübvansiyonlar ve uygulamaların da kaldırılacağını ekledi.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'in liderliğindeki ABD heyeti önümüzdeki hafta Pekin'e giderek olası bir anlaşmaya ilişkin ayrıntıları gözden geçirecek.

South China Morning Post gazetesinde yayımlanan bir habere göre, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Haziran ayında, ABD Başkanı Donald Trump ile ticaret anlaşması imzalamak için bir ABD'ye gidebilir.

Gazetenin konuyla ilgili bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Jinping’in iki ülke arasında bir mutabaka sağlandığında, ABD’ye giderek anlaşmayı imzalamaya hazır olduğu belirtildi.

Haberden birkaç saat sonra ABD Başkanı Donald Trump yaptığı bir Twitter paylaşımında Çin Devlet Başkanı Jinping’i “yakında” ağırlayacağını söyledi ancak net bir tarhi vermedi.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry kudlow, iki ülke arsındaki ticaret görüşmelerinde kayde değer bir ilerleme sağlandığını ve anlaşmanın son haline yaklaşıldığını söyledi.