Xi Jinping: Ticari gerilimler karşısında tepkisiz kalmayız

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Haziran () – Çin cumhurbaşkanı Xi Jinping, ticari eylemler kapsamında Çin’in ABD’ye karşı tepkisiz kalmayacağı uyarısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaklaşık 50 milyar dolar değerindeki Çin ürünlerine getirmeyi hedeflediği ek gümrük vergisi ve Çin’in de karşılık vermekten çekinmeyeceği haberlerinin ardından Jinping çoğunluğu çokuluslu Batı şirketlerinden olan ve 20 CEOS’yu ağırlayan Global CEO Council’da konuştu.

The Wall Street Journal’da yer alan habere göre Jinping, “Batı kültüründe biri size vurduğunda diğer yanağınızı çevirirsiniz; fakat, bizim kültürümüzde biz de vururuz” dedi.

