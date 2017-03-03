WWF-Türkiye’de yeni Genel Müdür Aslı Pasinli oldu

İstanbul, 3 Mart () - Türkiye’deki çalışmaları 41 yıllık bir geçmişe dayanan Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye’nin yeni Genel Müdürü, girişimciliği ve sosyal çalışmalarıyla bilinen Aslı Pasinli oldu.

100 ülkede faaliyette bulunan, dünyanın en büyük doğa koruma kuruluşlarından WWF’in Türkiye ofisinin yeni Genel Müdürü olan Aslı Pasinli, Pasinli, görevine başlarken yaptığı açıklamada, “Konularının uzmanı, çok iyi eğitim almış 27 kişilik profesyonel kadromuz, gönüllü ve danışmanlarıyla 100 kişiye varan bir ekibimiz var" dedi ve ekledi:

"Yönetim Kurulumuzda ve WWF’in tüm dünyaya yayılmış ağında, iş dünyasından akademiye kadar uzanan çok değerli temsilcilere ve onların bize sunduğu bilgi birikimine sahibiz. Kamu kurumlarından üniversitelere, belediyelerden sivil toplum örgütlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede işbirliklerimiz var. Bu birikim sayesinde her gün, Türkiye’de çok önemli değişikliklere imza atabileceğimizi düşünerek güne başlıyorum. Bu heyecanımı tüm ekibimizin yaşadığını görmek beni daha da mutlu ediyor."

Aslı Pasinli, WWF-Türkiye’nin yeni bir doğa koruma stratejisiyle Türkiye için önemi ve etkisi yüksek projelere odaklanacaklarına dikkat çekti. Yeni dönemde, doğada bırakılan ekolojik ayak izini küçültmeyi amaçlayan kompost üretimi, naylon torba kullanımının azaltılması gibi çeşitli çalışmalara yer vereceklerini söyleyen Pasinli, belediyelerin ve özel sektörün iş yapış tarzını daha çevre dostu yapma sürecinde bu kurumlarla işbirliklerini artırmayı hedeflediklerinin de altını çizdi.

WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, Aslı Pasinli’nin kurumsal ve girişimcilik tecrübesinin, uzman WWF-Türkiye ekibinin tecrübesi ile birleşmesinin, Türkiye’nin çevre sorunlarının çözümüne, yenilikçi bir bakış açısıyla ivme kazandıracağını belirtirken, WWF-Türkiye Yönetim Kurulu’nun da yeni dönemde bu değişimin en büyük destekçisi olacağını söyledi.

WWF-Türkiye’nin yeni Yönetim Kurulu’nda iş dünyası, akademi ve çevre kuruluşlarının yakından tanıdığı Nafiz Karadere, Nişvan Kabakçı, Attila Köksal, Nilüfer Oral, Ayşegül Yürekli Şengör ve Nergis Yazgan yer alıyor. (Fotoğraflı)