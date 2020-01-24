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WWF Türkiye Ihlamur Vadisi Projesi hayata geçiyor

EKONOMİ 24.01.2020, 15:56
WWF Türkiye Ihlamur Vadisi Projesi hayata geçiyor
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye, ıhlamur ağaçlarının sosyal, ekonomik ve ekolojik önemine dikkat çekmek amacıyla Doğadan’ın işbirliği ve Coca-Cola Vakfı’nın katkılarıyla Ihlamur Vadisi Projesi’ni hayata geçiriyor.
WWF-Türkiye, Doğadan’ın işbirliği ve Coca-Cola Vakfı’nın katkılarıyla ıhlamur ağaçlarının ve ormanlarının bir “odun dışı orman ürünü” olarak kırsal kalkınmadaki potansiyeline dikkat çekmek amacıyla, Düzce’nin Yığılca İlçesinde yaklaşık bir yıldır “Doğa ve İnsan için Ihlamur Vadisi Projesi” adlı bir proje yürütüyor.
Yığılca Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ziraat Odası, Balköy Kooperatifi ve köy muhtarlıkları gibi yerel ortaklarla işbirliği içinde yürütülen proje kapsamında Gökçeağaç köyünde düzenlenen etkinlikle, bir ıhlamur bahçesi kuruldu. İğneler köyünde de bir ıhlamur ayıklama, depolama, kurutma tesisi oluşturuldu. Proje kapsamında köylülere ağaçlara zarar vermeden çiçek hasadı yapabilmeleri için teleskopik budama aletleri dağıtıldı ve eğitimler verildi. Yöredeki ıhlamur varlığının arttırılması amacıyla, 45 köy ve mahallede 5 binden fazla ıhlamur fidanı dağıtıldı.
WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, “Ihlamur ağacı sadece çiçeklerinden çay yapılan bir bitki değildir. Kuşlardan, küçük memeli hayvanlara kadar birçok canlı için doğal yaşam ortamıdır. Özellikle bu bölgeye özgü ‘Yığılca arısının’ doğal polen ve nektar sağlayıcısıdır. WWF-Türkiye olarak bu projeyi, ıhlamurun özelikle ormanlarımızda ve zirai alanlarda biyolojik çeşitlilik ile toprağı ve suyu korunmasında önemli role sahip bir tür olduğunu göstermek ve ona hak ettiği değerin verilmesini sağlamak için yürütüyoruz. Ihlamur çiçeği gibi odun dışı orman ürünleri kırsal kalkınmada en az sanayi odunu kadar önemli. Bu nedenle, yöre insanının atalarından kalan bu ormanlara sahip çıkmalarını teşvik ediyoruz. Ağaçlara zarar vermeden faydalanabilecekleriuygun hasat yöntemleri ve topladıkları çiçekleri daha iyi değerlendirebilmek için ihtiyaç duydukları uygun kurutma tesisi konusunda kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu işbirliğinden hem doğanın hem insanın kazançlı çıkacağını umuyoruz”dedi.
Doğadan Genel Müdürü Sumru Atalay ise görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Bu projeyle kadınların ve gençlerin katılımıyla sürdürülebilir ıhlamur üretimine destek olmayı ve ülkemizin toplam ıhlamur verimliliğine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Böylece Düzce’nin Yığılca bölgesindeki çiftçiler için sürekli bir gelir yaratırken ıhlamur ithalatına olan ihtiyacı önemli ölçüde azaltabileceğiz. Bir sonraki adım olarak, bölgedeki ekoturizm potansiyelini ortaya çıkartarak projenin doğal çevreye ve bölge halkına faydasını artırmayı amaçlıyoruz.”
WWF-Türkiye’nin yaptığı araştırmalara göre, ıhlamur çiçeğinin hasadında, dalların kırılması gibi yanlış müdahaleler ağaçlara zarar veriyor, hastalanmasına neden oluyor. Teleskopik makas gibi aletler ve uygun hasat yöntemleri bu riski azalttığı gibi çiçeklerin toplanmasını kolaylaştırıyor. Toplanan çiçeklerin uygun koşullarda kurutulması gerekiyor. Ihlamur ihtiyacının önemli bir kısmının yurt dışından karşılandığı ülkemizde, ıhlamur çiçeği üretim potansiyelinin daha iyi değerlendirilebileceği öngörülüyor.
 Proje kapsamında yürütülen çalışmalarda yöre kadınları ıhlamur çiçeğinin toplanması, kurutulması ve işlemesinde çalışarak aile bütçesine önemli katkılarda bulunuyor. Ihlamurun toplanması, işlenmesi gibi konularda yerel kapasitenin geliştirilmesinin, yöredeki tarım ürünleri üreticilerinin mensubu olduğu Balköy Kooperatifi’nin çalışmalarına olumlu yansıması bekleniyor.
Kamu kurum ve kuruluşları, yerel sivil toplum kuruluşları, yöre halkı ve özel sektör iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kış aylarında düzenlenecek çeşitli eğitim çalışmaları ve pratik uygulamalarla devam edecek. (Fotoğraflı)

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