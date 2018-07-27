WTO’nun bir sonraki Bakanlar Konferansı Kazakistan'da

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Temmuz () – Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) bir sonraki Bakanlar Konferansı’na Kazakistan ev sahipliği yapacak.

WTO, Kazakistan’ın 2020’de 12’incisi düzenlenecek olan Bakanlar Konferansı’na (Ministerial Conference – MC12) başkent Astana’nın ev sahipliği yapması talebini kabul etti. WTO Direktörü Roberto Azevêdo, Kazakistan’ın MC12’ye ev sahipliği yapma talebinin “uluslararası ticaret sistemine olan güçlü inancını gösterdiğini” belirtirken, Kazakistan’a teklifi için teşekkür etti.

WTO’ya 2015 yılında katılan Kazakistan, ev sahipliği kapsamında konferansta WTO’nun 164 üyesinin ticaret bakanları ve üst düzey yetkililerini ağırlayacak. Kazakistan WTO Elçisi Zhanar Aitzhanova, konuya ilişkin şöyle konuştu:

“Genç ve bağımsız bir devlet ve WTO’nun yeni üyelerinden biri olarak Kazakistan’ın bu denli önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmasından ötürü büyük bir gurur duyuyoruz. Konferansta tartışılacak bütün meselelere katkı sağlamak ve konferans sonuçlarını uygulamak için hazırız.”