WTO/Azevedo: Teknolojik gelişmeler ticaret yapma biçiminde devrim yarattı

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Nisan () – Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Direktörü Roberto Azevedo, küresel e-ticaret satışlarında son zamanlarda görülen artışa dikkat çekerek teknolojik gelişmelerin “iş ve ticaret yapma biçimlerinde bir devrim yarattığını” söyledi.

Azevedo, elektronik işlemlerdeki gümrük vergileri borçlarının ertelenmesine ilişkin 29 Nisan’da düzenlenen workshopta, söz konusu ertelemenin çoklu ticaret sisteminin uzun bir zamandır önemli bir parçası olduğunu söyledi. Azevedo, worksopta yaptığı açılış konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Dijital ekonomi ve e-ticaret borçlarının ertelenmesi çoğu WTO üyesinin gündeminde yer alıyor ve söz konusu durum özellikle Buenos Aires’te düzenlenen 11.Bakanlar Konferansı’nda bu yana oldukça dikkat çekti.

“Bu workshop akademi, iş dünyası, ulusal istatistik ofisleri ve uluslararası organizasyonlardan birçok WTO üyesini bir araya getiriyor.

“Bu durumun WTO gündeminde yeni bir başlık olmadığını herkes biliyor, 1998 yılından bu yana üyeler düzenli aralıklarla elektronik işlemlere gümrük vergisi uygulamayacaklarını belirtmişti. Fakat kimsenin şu anki değişim hızını öngördüğünü düşünmüyorum. Teknolojik gelişmeler iş yapış ve aynı zamanda ticaret yapma biçimlerinde bir devrim yarattı.

“Örnek olarak bu gelişmeler, dijital ürünler ve diğer dijital hizmetlerde ticaretin artmasına ve daha fazla çevrimiçi ticaretin yapılmasına yol açtı.

“Mevcut öngörüler küresel e-ticaret satışlarının 2017’de yüzde 13 artışla 29 trilyon dolara yükseldiğini ortaya koyuyor. Çevrimiçi müşterilerde de aynı dönemde benzer rakamlar görülürken, dünya nüfusunun dörtte birinin 2017’de internetten alışveriş yaptığı belirtiliyor.

“Bütün bunlar, üyelerin borç ertelemesine olan yaklaşımı üzerinde etkili oldu ve bazı soru işaretlerinin oluşmasına yol açtı.

“Bu workshop, söz konusu sorunların konuşulması ve üyelerin endişelerinin yanıtlanması için bir fırsat sunuyor. Bu yüzden sizleri bu fırsattan yararlanmaya ve aktif olarak tartışmalara katılmaya çağırıyorum.”