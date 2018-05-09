WTO üyeleri Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması için toplandı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Mayıs () – Dünya Ticaret Örgütü (WTO) üyeleri Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın (TFA) tam anlamıyla uygulanması için 2 Mayıs’ta Ticaretin Kolaylaştırılması Komitesi toplantısında bir araya geldi.

Komite, üyelerin, kapasite artırımı için zaman çizelgeleri ve anlaşmada ihtiyaç duyulan geliştirmeleri ile ilgili 63 bildirimini ele aldı.

Anlaşma, az gelişmiş ve gelişmekte olan üyelere, TFA’ya uyum sürecinde kendi zaman çizelgelerini oluşturmalarına izin vererek benzersiz bir yaklaşım sunarken, gelişmiş ülkelerden üyelerine ise anlaşmanın imzalanmasıyla TFA’nın uygulama konulması gereğini şart koşuyor.

Toplantının ertesi gününde teknik destek ve uygulama desteği ile ilgili özel bir oturum gerçekleştirildi. Dünya Bankası, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı, Dünya Gümrük Örgütü ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, ayrıca Sekretarya'nın Ticaret Kolaylığı Anlaşma İmkanı'nın faaliyetlerine ilişkin güncellemeleri paylaşması gibi teknik yardım hakkında bilgi vermek üzere oturuma katıldı.

Oturumun sonunda ise komite başkanı olarak Litvanya’dan Dalia Kadišienė seçildi.