WTO üyeleri ABD’nin otomobil ek vergilerinden endişeli

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Temmuz () – Dünya Ticaret Örgütü (WTO), ABD’nin otomobiller, SUV’ler ve otomobil parçaları da dâhil olmak üzere otomobil ithalatına getirmeyi düşündüğü ek gümrük vergileri konusunda endişelendiklerini açıkladılar.

Avrupa Birliği (AB) üyeleri de dâhil olmak üzere 40’tan fazla üyenin katılığı Malların Ticareti Konseyi (Council for Trade in Goods – CTG) toplantısında ABD’nin otomotiv sektörüne uygulamayı düşündüğü söz konusu ek gelir vergilerinin küresel piyasalara ve çok uluslu ticaret sistemie “ciddi zararlar” vereceğini belirttiler.

Konuya ilişkin olarak Japonya ve Rusya ABD’ni söz konusu girişiminin missilleme ek gümrük vergilerine sebep olabilme ihtimalıyla çok uluslu ticaret sistemine zarar vereceğini belirtirken, AB üyeleri ise ulusal güvenlik bağlamında otomobil ve otomobil parçaları ithalatını kısıtlayacak eylemlerin bir etkisini olmayacağını, çünkü ABD’nin son 10 yıldaki iç üretiminin artması gibi örneklerin, ithalatın ülkeye zarar vermediğini gösterdiğini belirtti.

Konuya ilişkin Çin ise, söz konusu ürünlerin halk kullanımı için üretildiğini ve bu sebeple ulusal bir güvenlik tehdidi oluşturmadığını vurguladı. Çin ayrıca, ABD’nin sergilediği korumacılık önlemlerinin ticaret dengelerini ve küresel değerleri değiştirerek, çok uluslu ticaret sistemine de yeni zorluklar oluşturacağını belirtti.