WTO: Türkiye demir çelik ürünlerine yönelik anti-damping soruşturması başlattı

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Mayıs () – Dünya Ticaret Örgütü (WTO) yaptığı bir açıklama ile Türkiye’nin demir ve çelik ürünlerine yönelik anti-damping soruşturması başlattığını duyurdu.

WTO’dan yapılan açıklamaya göre Türkiye, Anti-Damping Komitesini 2 Mayıs 2018 tarihinde, 27 Nisan 2018 tarihinden itibaren demir ve çelik ürünlerine yönelik anti-damping soruşturması başlattığı yönünde bilgilendirdi.

Türkiye Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Direktörlüğü Antidamping Bölümü tarafından WTO’ya yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

“İlgili tarafların bu bilgilendirmeden itibaren 30 gün içinde anketleri yanıtlaması gerekmektedir.

“Türkiye’de kurulu şirket ve kurumlar anketleri ve genel görüşlerini resmi olarak kayıtlı olan elektronik mail-KEP adreslerinden bakanlığın kayıtlı elektronik mail-KEP adresine göndermeliler.

“Elektronik posta adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

“Yurtdışındaki şirket ve kurumlar ise anket ve görüşlerini bakanlığın ithebys@ekonomi.gov.tr adresine göndermeliler.”