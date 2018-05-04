Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Baykal memleketinden aday adayı
Baykal memleketinden aday adayı
S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde
Not düştü Dolar 4.11 liranın...
Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adayı
Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday...
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması

WTO: Türkiye demir çelik ürünlerine yönelik anti-damping soruşturması başlattı

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Mayıs () – Dünya Ticaret Örgütü (WTO) yaptığı bir açıklama ile Türkiye’nin demir ve çelik ürünlerine yönelik anti-damping soruşturması başlattığını duyurdu. WTO’dan yapılan açıklamaya göre Türkiye,...

WTO: Türkiye demir çelik ürünlerine yönelik anti-damping soruşturması başlattı

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Mayıs () – Dünya Ticaret Örgütü (WTO) yaptığı bir açıklama ile Türkiye’nin demir ve çelik ürünlerine yönelik anti-damping soruşturması başlattığını duyurdu.
WTO’dan yapılan açıklamaya göre Türkiye, Anti-Damping Komitesini 2 Mayıs 2018 tarihinde, 27 Nisan 2018 tarihinden itibaren demir ve çelik ürünlerine yönelik anti-damping soruşturması başlattığı yönünde bilgilendirdi.
Türkiye Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Direktörlüğü Antidamping Bölümü tarafından WTO’ya yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:
“İlgili tarafların bu bilgilendirmeden itibaren 30 gün içinde anketleri yanıtlaması gerekmektedir.
“Türkiye’de kurulu şirket ve kurumlar anketleri ve genel görüşlerini resmi olarak kayıtlı olan elektronik mail-KEP adreslerinden bakanlığın kayıtlı elektronik mail-KEP adresine göndermeliler.
“Elektronik posta adresi: ekonomi@hs01.kep.tr
“Yurtdışındaki şirket ve kurumlar ise anket ve görüşlerini bakanlığın ithebys@ekonomi.gov.tr adresine göndermeliler.”

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314