WTO: Ticari anlaşmazlıklarda çözüm zorlaşıyor

İstanbul, 5 Temmuz () - Dünya Ticaret Örgütü (WTO), önde gelen ekonomilerin ithalata yeni sınırlamalar uygulamada hızlı davranmaya devam etmeleri durumunda, ticari anlaşmazlıkları çözmek için kurulan uluslararası sistemin giderek artan bir tehdit ile karşı karşıya kalacağı uyarısı yaptı.

WTO'nun yarıyıl raporunda, G20 üyesi ülkelerin Mayıs ortasına kadar olan altı aylık sürede, ticarete önceki altı aya göre iki kat daha fazla sınırlama uyguladıklarına dikkat çekti.

WTO raporunda, "Çok uluslu ticaret sistemi bu tür sorunları çözmek için inşa edildi ve bunu yapmak için araçlara sahip. Bununla birlikte ticari gerilimlerin daha da tırmanması sistemin kendisi için büyük riskler taşıyor" denildi.

WTO raporuna göre, Mayıs ortasına kadarki altı ayda G20 üyesi ülkeler ticareti sınırlayıcı 39 yeni önlem uuygulamaya koydular. Bu, ayda ortalama altıdan fazla yeni sınırlama anlamına geliyor. Önceki altı ayda,yeni sınırlamaların aylık ortalama sayısı üç olmuştu.