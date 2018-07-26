WTO: Ticaret kısıtlamaları küresel ticareti olumsuz etkiliyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Temmuz () – Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) son değerlendirme raporunda, üyelerin ticari eylemleri kısıtlayıcı yaptırımlarının küresel ticaret üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiye dikkat çekildi.

WTO raporunda, üyelerin Ekim 2017’den Mayıs’a kadar sundukları yaptırımların bir önceki yıla göre artış gösterdiğine dikkat çekilirken, değerlendirme süresince üyelerin ek gümrük vergilerinin arttırılması, ürün miktarları kısıtlamaları, ithalat vergileri ve katı gümrük yaptırımları uygulamaları dâhil olmak üzere ticari eylemleri kısıtlayıcı 75 yeni yaptırım için WTO’ya başvurduğu belirtildi.

Başvurular ortalama olarak ayda 11 olarak belirlenirken, raporun üyelere sunumunda konuşan WTO Direktörü Roberto Azevêdo şu değerlendimelerde bulundu:

“Raporun buğun bize verdiği mesaj oldukça önemli. Yanlış bir yönde ilerliyoruz ve görünüşe göre gün geçtikçe bu yönde hızlanıyoruz. Büyüme, istihdam ve iyileşme şu an risk altında. Bütün üyelerin raporda yer alan sonuçların ciddiyetinin farkına varmalarını istiyorum. Şu anki durumu düzeltmek için acilen harekete geçmeliyiz. Bütün üyelerle bu kapsama çalışacağım.”

WTO rapory ayrıca, aynı dönemde azaltılmış veya yürürlükten kaldırılmış ek gümrük vergileri, basitleştirilmiş gümrük işlemleri, ithalat vergilerinde indirim ve ithalat yasaklarının yürürlükten kaldırılması gibi 89 adet ticareti kolaylaştıran başvuru yapıldığını ortaya koydu.

Rapor sonuçlarında gözlemlenen ithalatı kolaylaştıracak önlemlerin (107.3 milyar dolar) ithalatı kısıtlayıcı önlemlere (84.5 milyra dolar) göre daha az gerçekleşmesi olumlu bir gelişme olsa da, ticarette ithalatı kolaylaştıran ve ithalatı kısıtlayan yaptırımlar arasındaki oran Kasım 2017’ye göre geriledi