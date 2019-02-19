Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Şubat () – Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Ticaret Görünümü Göstergesi (WTOI), küresel ticaretteki zayıflığın 2019’un ilk çeyreğine yayılacağını öngördü ve mevcut ticari gerilimlerin çözülmemesi halinde yöneticilere ticarette daha hızlı bir yavaşlama olabileceği uyarısı yaptı.
WTO: Küresel ticaretteki zayıflık yılın ilk çeyreğinde sürebilir
Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Şubat () – Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Ticaret Görünümü Göstergesi (WTOI), küresel ticaretteki zayıflığın 2019’un ilk çeyreğine yayılacağını öngördü ve mevcut ticari gerilimlerin çözülmemesi halinde...
19 Şubat 2019 Salı 13:20
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