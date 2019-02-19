WTO: Küresel ticaretteki zayıflık yılın ilk çeyreğinde sürebilir (2)

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Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Şubat () – Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Ticaret Görünümü Göstergesi (WTOI), küresel ticaretteki zayıflığın 2019’un ilk çeyreğine yayılacağını öngördü ve mevcut ticari gerilimlerin çözülmemesi halinde yöneticilere ticarette daha hızlı bir yavaşlama olabileceği uyarısı yaptı.

Gösterge, 2019’un ilk çeyreği için 100 taban puanın altında kalarak 96.3 puan olurken, Mart 2010’dan bu yana görülen en düşük düzeye geriledi ve 2019’un ilk çeyreğinde ticari genişlemede yavaşlama olabileceğine işaret etti. Genel görünümdeki gerilemenin, küresel ticari gerginlikler sebebiyle bileşen endekslerde oluşan düşüşten kaynaklandığı belirtilirken;

- ihracat siparişleri endeksi 95.3 puan,

- uluslararası hava taşımacılığı endeksi 96.8 puan,

- otomotiv üretimi ve satışı endeksi 92.5 puan,

- elektrik bileşenler endeksi 88.7 puan,

- ham tarım maddeleri endeksi 94.3 puanla finansal krizde görülen düzeylerin hafif üzerinde seyretti. Yalnızca konteyner liman hacmi artış eğilimi göstererek 100.3 puan düzeyine çıktı.

WTO notunda, söz konusu endekslerdeki düşüşün geçici faktörlerden kaynaklanmış olabileceğine dikkat çekilirken, ABD ve Çin arasındaki ticari gerginliğin konteyner nakliyatını bir miktar kısıtlamış ya da Almanya otomotiv sektöründeki teknik sorunların otomotiv üretimi ve satışını etkilemiş olabileceği vurgulandı; ayrıca, endeksteki düşüş eğiliminin söz konusu endeksi oluşturan veride düşüş olduğu anlamına gelmeyebileceğine dikkat çekildi.

Endekslerdeki istikrarlı ivmenin yavaşlamasının, küresel ticari gerginliklerin çözülmesi gerektiğine işaret ettiği belirtilen WTO notunda, söz konusu gerilimlerin çözülmemeleri durumunda, politik riskler ve finansal dalgalanmaların da etkisiyle ekonomik yavaşlamaya yol açacağı uyarısını yapıldı. WTO, ticari anlaşmazlıklar ve sıkı piyasa koşulları sebebiyle ticari öngörüsünü Eylül 2018’de revize etmiş ve ticari büyümenin 2019’da yüzde 3.9 olan beklentinin altında, yüzde 3.7 olacağını öngörmüştü. (Tablo)



