Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi...
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun...

WTO: G20 ticaret kısıtlamalarını iki katına çıkardı

Elif Varan / İstanbul, 5 Temmuz () - Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) 20'nci G20 ticaret kısıtlayıcı tedbirleri, önceki inceleme dönemine kıyasla iki katına çıktı. Raporda ayrıca G20 ekonomilerinin ticaret-kolaylaştırıcı önlemleri...

WTO: G20 ticaret kısıtlamalarını iki katına çıkardı

Elif Varan / İstanbul, 5 Temmuz () - Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) 20'nci G20 ticaret kısıtlayıcı tedbirleri, önceki inceleme dönemine kıyasla iki katına çıktı.
Raporda ayrıca G20 ekonomilerinin ticaret-kolaylaştırıcı önlemleri uygulamaya devam ettiği ve oranın arttığını da gösteriyor. Ekim 2017 ortasından Mayıs 2018 ortasına kadar olan dönemi kapsıyan raporda şöyle denildi:
"G20 ekonomileri tarafından tarife artışları, daha sıkı gümrük prosedürleri, vergi ihracı ve ihracat vergileri dahil olmak üzere toplam 39 yeni ticaret kısıtlayıcı tedbir uygulandı.
"G20 ekonomilerinin (82.7 milyar $) uyguladığı ticaret kolaylaştırıcı tedbirlerin tahmini ticaret kapsamı, ithalat kısıtlayıcı önlemlerin (74.1 milyar $) tahmini ticaret kapsamını aşmış olmakla birlikte, 2016 yılında bu dönemde rapor edilen ticari teminatın yaklaşık yarısını oluşturuyor."
Raporla ilgili açıklama yapan Genel Direktör Roberto Azevêdo şunları söyledi:
"Bu raporlama döneminden bu yana haftalar içinde ek ticari kısıtlayıcı önlemler açıklandı ve bu nedenle ticari ilişkilerde meydana gelen bozulma burada kaydedilenlerden daha da kötü olabilir.
"Bu devam eden artış, tüm ülkelerde büyüme ve toparlanma için ciddi bir tehdit oluşturuyor ve bunu ileriye dönük bazı göstergelere yansıttığını görmeye başlıyoruz.
"G20 liderlerini yeni tedbirler uygulamaya koyma ve durumu acilen ortadan kaldırmaya teşvik ediyorum."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325