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WTO'dan ABD aleyhine karar
Dünya Ticaret Örgütü (WTO), ABD - Çin arasındaki ticaret savaşında, ABD’nin vergi kurallarına tam olarak uymadığını ve bu durumun Çin’in ABD’ye yönelik uygulayabileceği yaptırımların kapısını açtığını belirtti. ABD Ticaret...
EKONOMİ 03.09.2019, 08:19
Dünya Ticaret Örgütü (WTO), ABD - Çin arasındaki ticaret savaşında, ABD’nin vergi kurallarına tam olarak uymadığını ve bu durumun Çin’in ABD’ye yönelik uygulayabileceği yaptırımların kapısını açtığını belirtti.
ABD Ticaret Temsilciliği ise dava sonucu çıkan bu karara WTO’nun raporun kendi kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle karşı çıktı.
Karara göre ABD, Çin’e karşı uyguladığı ek vergiler içinde boru ve güneş paneli gibi ürünlere olması gerekenden fazla fiyat tarifesi uyguluyor.
ABD Ticaret Temsilciliği ise dava sonucu çıkan bu karara WTO’nun raporun kendi kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle karşı çıktı.
Karara göre ABD, Çin’e karşı uyguladığı ek vergiler içinde boru ve güneş paneli gibi ürünlere olması gerekenden fazla fiyat tarifesi uyguluyor.
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