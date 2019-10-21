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WTO - Çin’den ABD’ye 2.4 milyar dolarlık yaptırım talebi
Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Çin’in, ABD’nin 2012 yılında Çin’den gelen güneş panelleri, çelik silindirler, rüzgar kuleleri ve alüminyum ekstrüzyon teçhizatlarına yönelik ek gümrük vergilerinin kaldırılmasına ilişkin WTO kararına...
EKONOMİ 21.10.2019, 15:39
Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Çin’in, ABD’nin 2012 yılında Çin’den gelen güneş panelleri, çelik silindirler, rüzgar kuleleri ve alüminyum ekstrüzyon teçhizatlarına yönelik ek gümrük vergilerinin kaldırılmasına ilişkin WTO kararına uymadığı gerekçesiyle, ABD’ye 2.4 milyar dolar misilleme yaptırım uygulanmasını talep ettiğini duyurdu.
Pekin’in WTO’ya yaptığı söz konusu başvuruda şu değerlendirme yer aldı:
“ABD’nin WTO Anlaşmazlıklar Çözümü Organı (Dispute Settlement Body/DBS) kararlarına uymamaya devam etmesine karşılık, Çin DSB’den 2.4 milyar dolar değerindeki taviz ve zorunlulukların kaldırılmasını talep ediyor.”
WTO, Temmuz ayında ABD’nin eski başkanı Barack Obama döneminde varılan bazı kararlara uymadığını duyurmuş ve Çin’e misilleme yaptırım uygulama kapısı açmıştı.
Pekin’in WTO’ya yaptığı söz konusu başvuruda şu değerlendirme yer aldı:
“ABD’nin WTO Anlaşmazlıklar Çözümü Organı (Dispute Settlement Body/DBS) kararlarına uymamaya devam etmesine karşılık, Çin DSB’den 2.4 milyar dolar değerindeki taviz ve zorunlulukların kaldırılmasını talep ediyor.”
WTO, Temmuz ayında ABD’nin eski başkanı Barack Obama döneminde varılan bazı kararlara uymadığını duyurmuş ve Çin’e misilleme yaptırım uygulama kapısı açmıştı.
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