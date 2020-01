WTO / Azevêdo: WTO en zorlu sorunlarla karşı karşıya

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Başkanı Roberto Azevêdo, kurulduğu 1995’ten bu yana küresel ticarette izlenen gelişmelere rağmen WTO’nun kısa geçmişine göre şu an oldukça ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.

Azevêdo, son yıllarda hükümetlerin uygulamaya koyduğu ticari kısıtlamalar ve küresel ticari belirsizliğe dikkat çekerek, 25 yılda elde edilen başarılara rağmen söz konusu sorunların önemine dikkat çekti.

Azevêdo, WTO’nun 25 yılına ilişkin yaptığı şu değerlendirmeyi yaptı:

“Küresel mal ve hizmet ticareti sınır ötesi iş aktivitelerinde gözle görülür bir artış oldu. 1995’ten bu yana dolar değeri neredeyse dört kat artarken, küresel ticaret hacmi de 2.7 kat genişledi. Bu düzeler, aynı dönemde görülen küresel ekonomik büyümenin neredeyse iki katı oldu.

“Küresel değer zincirlerindeki (Global Value Chains/GVCs) artış, gelişmekte olan ekonomilerdeki hızlı büyümede etkili olurken, ayrıca bütün ülkelerde de satın alım gücü ve tüketici tercihlerinin artmasını sağladı. Son 25 yılda yoksulluk düzeyinde tarihin en hızlı düşüşünün izlenmesi de tesadüf değil; 1995’te her üç kişiden biri Dünya Bankası’nın 1.90 dolarlık aşırı yoksulluk düzeyinin altında kalıyordu. Bugün aşırı yoksulluk düzeyi yüzde 10’un altında seyrederek en düşük düzeyinde seyrediyor.

“Bu dönemde ortalama tarifeler yüzde 10.5’ten yüzde 6.4’e inerek neredeyse yarı yarıya azaldı. Araştırmalar, kuruluşundan sonra WTO’ya katılan birçok ülkenin oluşturduğu geniş kapsamlı reformlar ve piyasa açılımlarının, ulusal gelirlerinde uzun süreli genişlemeye yol açtığını gösterdi.

“Bütün bu başarılara rağmen WTO’nun karşı karşıya kaldığı sorunların, kısa tarihinde mücadele etmek durumunda kaldığı en zorlu sorunlar olduğunu söylemek abartı olmaz. Son iki yılda hükümetler uluslararası ticaretin büyük bir kısmını kaplayan ciddi ticari kısıtlamalar uygulamaya başladı ve bu kısıtlamalar yalnızca geçen yıl 747 milyar dolar değerinde küresel ithalatı etkiledi. Piyasa koşullarına yönelik artan endişeler ve işletmelerin ekonomilerin potansiyel büyümesine paralel olarak yatırımlarını erteledi. WTO üye ülkelerinin bu sorunlarla nasıl mücadele edeceği, gelecek yıllarda küresel ekonomiyi şekillendirecek.

“WTO’nun küresel ekonomi, istihdam, büyüme ve gelişim için hiç olmadığı kadar büyük bir önem taşıdığını düşünüyorum. Mevcut belirsizlik ve ticarete rağmen, 2020’de olumlu sonuçlar elde edilebilmesi için büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyorum.”