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WTO “Analitik Endeks”in yeni edisyonunu yayınlayacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Mart () – Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Analitik Endeksi’nin yalnızca elektronik formatta olmak üzere ve içeriğin devamlı olarak yenileceği yeni edisyonunu yayınlayacak. WTO organları tarafından WTO anlaşmalarının...

WTO “Analitik Endeks”in yeni edisyonunu yayınlayacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Mart () – Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Analitik Endeksi’nin yalnızca elektronik formatta olmak üzere ve içeriğin devamlı olarak yenileceği yeni edisyonunu yayınlayacak.
WTO organları tarafından WTO anlaşmalarının yorumlanmasına ve uygulanmasına yönelik bir makale rehberi olan endeks aynı zamanda WTO Temyiz Kurulunun, panellerin ve hakemlerin görüşlerini ve ilgili diğer WTO organları tarafından alınan ilgili kararları ve diğer önemli eylemleri kapsıyor.
WTO’nun resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabilen endeksin yeni edisyonu endeksin ilgili dosyaların en son içtihadını ve uygulamadaki gelişmeleri yansıtmak için sürekli olarak güncellenmesine izin verecek.

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