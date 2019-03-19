Wtech/Öney: Türkiye’nin gücü çalışkan ve duygusal zekası yüksek kadınlarıdır

İstanbul, 19 Mart () – Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) Kurucu Başkanı Zehra Öney, derneğin lansmanında kadınların teknolojideki önemine dikkat çekerek, “Türkiye’nin en büyük gücü çalışkan ve duygusal zekası yüksek kadınlarıdır” dedi.

Ocak ayı itibariyle 70 bireysel ve kurumsal kurucu üyesinin desteğiyle faaliyete geçen Teknolojide Kadın Derneği’nin lansmanı, kurucu üyeleri ile iş ve akademi dünyasından katılımcılarla 19 Mart Salı günü Swissotel The Bosphorus’da gerçekleştirildi.

Kurucu Başkanlığını 360+ Medya Kurucu Ajans Başkanı Zehra Öney’in yaptığı, Mentoro Platform Ortağı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Selen Kocabaş’ın Eş Başkanı olduğu Derneğin açılışında kuruluş hikayesi, amaç ve hedefleri, çarpıcı sektör rakamları paylaşıldı.

Derneğin Kurucu Başkanı Zehra Öney açılış konuşmasında şu değerlendirme yapıldı:

“Beni buraya getiren hayat yolculuğum aslında Teknolojide Kadın’ın örnek bir hikayesi. Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlemesine ve evrimleşmesine denk gelen bir jenerasyonun çocuğuyum. İş hayatına girdiğim dönem itibariyle sürekli bir değişim ve dönüşüm yaşadım ama ben bu yolculuğumda kadın olarak kendimi hep yalnız hissettim. ‘Teknoloji erkek işidir’ şeklindeki şartlanmamız ve bu alanda erkeklerin sayıca üstünlüğü bunun en önemli nedeni. İşte bu çeşitsizliği ve kadınlardaki motivasyon kaybını ortadan kaldırarak teknoloji ve insanın gücünü tam olarak kullanmak asıl hedefimiz. Kadın odağında çalışmanın gücüne inanıyorum. Türkiye’nin en büyük gücü çalışkan ve duygusal zekası yüksek kadınlarıdır. Bu gücü teknoloji ile ne kadar bütünleştirir ve yoğunlaştırırsak Türkiye’nin o kadar ileri gideceğine inanıyorum. Yetenek yönetimi çalışmalarımızda kadınlar kadar erkekleri de yüzde 20 kota ile desteklemeyi istediğimizi özellikle belirtmek isterim.“

Dernek Eş Başkanı Selen Kocabaş da yaptığı konuşmada derneğe katılış sürecinden bahsederek şöyle konuştu:

“Küresel ekonomide gelişim ve kalkınma STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik + sanat) ile mümkün. Teknoloji ve dijitalleşme ekonomiyi dönüştürüyor. STEM alanında okuyan ve çalışan kadının desteklenmesi ve iş hayatında karar alma mekanizmaları içerisinde yer alması ülkemiz ve küresel dünya için en büyük fırsat. Bu nedenle biz Wtech olarak STEM ve kadına odaklanarak çalışmalarımızı yürütmek istiyoruz.

“Araştırmalar, 2023 yılı için Türkiye’de yaklaşık 34 milyon toplam istihdamın yaklaşık 3.5 milyonunun STEM istihdamı olacağını, bu ihtiyacın karşılanmasında da lisans ve yüksek lisans mezunları esas alındığında yaklaşık yüzde 31 açık olacağını öngörüyor. Bizim yüzde 31 dediğimiz rakam çok önemli bir oran. Bu açığı kapatmamız, şu anki fırsat eşitsizliği ile mümkün değil. Bu sebeple söz konusu gelişimi kadınlar, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası, kamu ve akademi hep birlikte, birbirimizin değer yaratımına destek vererek önemli bir mesele haline getirmemiz ve bu taraftaki kadın güçlenmesine odaklanmamız gerekiyor. Resmin içine STEM mezunu kadınlarımızın katılması şart. Yenilik ve yaratıcılığın temelini oluşturan STEM. Kalkınma ve büyüme de STEM ile olacak.”

Kurucu Başkan Zehra Öney ve Eş Başkan Selen Kocabaş’ın teknoloji sektöründe kadın oranları, derneğin bu alandaki planları ve projeleri hakkında görüşlerini paylaştıkları bir panel oturumu gerçekleştirildi.

Panelde Zehra Öney araştırma sonuçlarıyla ilgili şu yorumu yaptı:

“Honeypot Teknoloji Endeksi 2018 raporunda, OECD ve AB'den 41 ülkeyi kapsayan araştırmanın bizim açımızdan en kıymetli sonucu STEM bölümlerinden mezun olan kız öğrenci oranının 37.11 ile en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olması.

“Teknoloji sektörüne baktığımızda ise Türkiye’de kadın istihdamının yüzde 9.91 olduğunu görüyoruz. Wtech olarak teknoloji araçtır, yaratan insan amaçtır diyoruz. Teknolojiyi yaratan da insandır. Teknolojiyi yaratmayı öğrenelim, teşvik edelim, kadınlarımızı bu yolda motive edelim.”

Etkinliğe katılan 220’den fazla küresel şirketlerin üst düzey temsilcileri, teknoloji ve toplum kavramının öneminden ve kadınların bu alanda çeşitlenmesi ile ülke ekonomisinin küresel rekabetin güçleneceğinden bahsettiler. (Fotoğraflı)