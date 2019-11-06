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WSJ: Xerox HP'yi satın almak için 27 milyar dolar önerecek
The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD merkezli Xerox Holdings, kişisel bilgisayar üreticisi HP'yi satın almak için 27 milyar dolarlık piyasa değerinin de üzerinde teklif vermeyi değerlendiriyor. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan...
EKONOMİ 06.11.2019, 14:47
The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD merkezli Xerox Holdings, kişisel bilgisayar üreticisi HP'yi satın almak için 27 milyar dolarlık piyasa değerinin de üzerinde teklif vermeyi değerlendiriyor.
Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Xerox yönetim kurulu dün bu olasılığı değerlendirdi.
WSJ haberine göre, Xerox büyük bir bankadan fonlama için resmi olmayan taahhüt de aldı.
Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Xerox yönetim kurulu dün bu olasılığı değerlendirdi.
WSJ haberine göre, Xerox büyük bir bankadan fonlama için resmi olmayan taahhüt de aldı.
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