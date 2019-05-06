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WSJ: Trump'ın açıklaması sonrası Çin müzakereleri değerlendiriyor

İstanbul, 6 Mayıs () - The Wall Street gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ürünlerine vergi artışının bu hafta başlayacağını açıklamasının üzerine, Çinli yetkililerin ticaret görüşmelerini değerlendirdiklerini yazdı. Trump,...

WSJ: Trump'ın açıklaması sonrası Çin müzakereleri değerlendiriyor

İstanbul, 6 Mayıs () - The Wall Street gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ürünlerine vergi artışının bu hafta başlayacağını açıklamasının üzerine, Çinli yetkililerin ticaret görüşmelerini değerlendirdiklerini yazdı.
Trump, Pazar günü ABD'nin ticaret müzakereleri yürüttüğü Çin'e uyguladığı baskıyı artırarak Çin'den ithal 200 milyar dolar tutarındaki üründen alınacak gümrük vergisini bu hafta artıracağını açıkladı.
The Wall Street Journal gazetesine göre, Trump'ın "Çin'li yetkililer için sürpriz" olan bu açıklamasının ardından, Çin bu hafta Washington'da yapılacak ticaret görüşmelerinden çekilmeyi gündemine aldı.
Trump, Twitter'da "Çin ile Ticaret Anlaşması müzakereleri sürüyor, ama çok yavaş. Hayır!" dedi.
Habere göre, Trump'ın, geçen hafta Çin ile ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlandığını açıklamasının ardından, bu açıklamayı yapması, iki ülke arasındaki gerilimi artırdı.
Trump'ın açıklamasının ardından, Asya piyasalarında önemli düşüşler yaşanırken, petrol fiyatlarındaki sert düşüşlerle Brent 70 doların altına inerek, 69 dolardan işlem gördü.

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