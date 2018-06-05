WSJ: Kuveyt sermaye fonu Türkiye’de yatırımları olan Abraaj’ı iflasa zorluyor

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Haziran () –Kuveyt emeklilik fonunun, Türkiye’de de yatırımları olan Abraaj Capital’ı istifaya zorladığı ileri sürüldü.

Wall Street Journal’da yer alan bir habere göre, Kuveyt’in emeklilik fonunun Dubai merkezli Abraaj Capital’in 100 milyon dolar tutarında kredisini geri ödeyemedi.

Habere göre 22 Mayıs’ta Cayman Adaları mahkemelerinde belgelenmiş bir dökümanda, Kuveyt Sosyal Güvenlik Kurumu Abraaj’ın “ciddi şekilde batmış durumda olduğunu” ve 100 milyon dolar krediyi ve 7 milyon dolarlık faiz ödemesini – geçen Pazar günü dolan - vadesinde ödeyemeyecek durumda olduğunu iddia etti.

Ortadoğu’da batan şirketleri alan Abraaj Capital’in 1 milyar dolarlık sağlık hizmetleri fonunun aralarında Bill & Melinda Gates Vakfı ve Dünya Bankası’na bağlı Uluslararası Finans Kurumu’nun da bulunduğu dünyaca ünlü yatırımcıları var.

Habere göre, yatırım yönetimi birimini ABD'li Cerberus Capital'e satmaya çalışan Dubai merkezli özel sermaye fonu yöneticisi Abraaj, satışı tamamlamak için alacaklılarıyla anlaşmaya varmaya çalışıyor.

Aralarında Bill & Melinda Gates Vakfı ve Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) da bulunduğu bazı yatırımcılar, paralarının

nasıl kullanıldığını anlamak için Abraaj hakkında inceleme yürütüyor. Ortadoğu ve Afrika'nın en büyük özel sermaye fonu olan Abraaj, kanuna aykırı hiçbir işlem yapmadığını savunuyor.

Abraaj'dan, alacaklılar, hissedarlar ve diğer taraflarla şirketin yeniden yapılandırılmasının görüşülmesinin ardından yapılan açıklamada, "Abraaj'ın yükümlülüklerini düzenli bir şekilde yerine getirmesini sağlayabilmek için teminatlı alacaklılarının derhal durdurma başlatmalarını bekliyoruz" denildi.

Wall Street Journal gazetesi Kuveyt Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (PIFSS) geçen hafta 100 milyon dolarlık bir krediyi ve 7 milyon dolarlık faizi ödemediğini iddia ederek Cayman Adaları mahkemesinde Abraaj aleyhinde dava açtığını duyurmuştu.

Abraaj Capital’in Türkiye’de yatırımı olan şirketler arasında, Biletall, Netlog Logistics, hepsiburada.com, Yörsan, Republika, Leasing Group ve bir Türk bankası bulunuyor.